Minicurso gratuito oferece soluções para feridas e dor utilizando tecnologias avançadas

Nos dias 28 e 29, minicurso gratuito apresenta inovações no tratamento de feridas e o papel dos suplementos nutricionais na cicatrização

Nas próximas terça (28) e quarta-feira (29) o Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) oferece um minicurso gratuito que abordará o uso de tecnologias no tratamento de feridas.

Atualmente já é possível tratar e reduzir significativamente o tempo de cicatrização e usar menos medicação, com a utilização de novos métodos.

Entre os equipamentos estão o uso de laser, que tem baixo custo de aquisição para a rede pública, por exemplo. Ele tem o poder anti-inflamatório, estimula a cicatrização mais rápido e elimina bactérias e fungos.

Outro é a máquina de ozônio (que transforma oxigênio em ozônio e é um grande aliado bactericida, fungicida e cicatrizante), centrífuga (é possível realizar curativo com o sangue do paciente) e doppler portátil (consegue detectar alterações vasculares e, assim, conduzir o tratamento das úlceras de maneira assertiva).

“Conseguimos assim reduzir as dores dos pacientes, acelerar a cicatrização, evitar internação e até a perda de membros do corpo”, adiantou a enfermeira dermatologista e professora Leila Dayana.

Isquemia

A especialista informou que é possível também estacionar isquemia (redução no fluxo de sangue em artéria e que a pele fica bem escura) para não comprometer todo o membro, com o laser e ozônio. A técnica é chamada cura seca.

Leila lembra o caso de uma paciente que, desde 2023, sofria com fortes lesões. Em menos de um mês, o processo reduziu, utilizando a cobertura tecnologia e terapia compressiva - outra tecnologia em forma de curativo.

Suplementos para cicatrizar

Já existem no mercado fórmulas e suplementos específicos para a cicatrização. Eles têm uma quantidade maior de proteína, que é justamente para estimular esse processo de cicatrização e a formação do tecido novo.

Na lista estão vitamina C, selênio, zinco, vitamina A e vitamina E. São nutrientes relacionados à melhora da imunidade, à defesa e que consequentemente vai melhorar o processo de cicatrização.

Eles contribuem para o processo de regeneração celular e a formação da matriz cicatricial (a casquinha da ferida), além de uma oferta adequada de calorias e proteínas.

“Na maioria dos casos, há necessidade de fazer uso de suplementação. Mas tudo isso precisa ter como base uma alimentação adequada”, pontuou Camila Leal, nutricionista hospitalar e clínica.

Ela abordará a terapia nutricional na lesão por pressão e cicatrização de feridas, durante minicurso gratuito na quarta (29) , das 14h às 17h, na sede de Unit-PE, na Imbiribeira.

Minicurso gratuito

O uso de tecnologia no tratamento de feridas será abordado durante minicurso gratuito nesta terça-feira (28), das 9h às 12h, no Unit-PE, localizado na Imbiribeira, ao lado do Geraldão.

A ozonioterapeuta e laserterapeuta vai discutir como a tecnologia está revolucionando o cuidado com feridas, além de abordar as mais recentes inovações, incluindo dispositivos de terapia avançada, aplicativos para monitoramento e materiais bioativos.

Ela também é especialista em gestão do trabalho e educação em saúde, saúde da mulher, urgência, emergência e UTI. Interessados podem se inscrever a partir do site da faculdade.

