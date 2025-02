Amidalites e faringites no verão: sintomas, como evitar e como tratar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entre as doenças mais comuns neste período do ano estão a amidalite e a faringite. Saiba como identificar e quais são os tratamentos

Dor de garganta, tosse e febre: estes três sintomas são bastante comuns em doenças, especialmente no verão. E muitas podem ser as suas causas, inclusive a amidalite e a faringite.

O contágio é acentuado por situações de aglomeração de pessoas, como por exemplo, no carnaval, segundo Alberto Monteiro, otorrinolaringologista do Hospital Jayme da Fonte. “Essas infecções de boca são contagiosas através de contato pessoal, pela saliva”, ressalta.

O que são amidalite e faringite?

“A amidalite é uma infecção das amígdalas palatinas, que são órgãos que ficam na região da garganta. Já a faringite é a infecção da faringe, que é outra região que fica dentro da cavidade oral”, explica

De acordo com o especialista, essas doenças são causadas por vírus, por bactérias e até por alergia. Também podem ser confundidas com outras enfermidades, como mononucleose, gripes e resfriados.

Alberto Monteiro, otorrinolaringologista do Hospital Jayme da Fonte, alerta sobre a amidalite e a faringite não apenas no verão, mas em todo o ano - JUNIOR SOUZA/JC IMAGEM

Além da dor de cabeça, tosse e febre, podem ser apresentados sintomas como dificuldade para engolir, mau hálito e inchaço dos gânglios do pescoço e da mandíbula.

Diagnóstico e tratamento

“Um exame clínico, às vezes laboratorial com hemograma e cultura de orofaringe, é necessário para identificar o causador”, pontua o otorrinolaringologista. Com o tratamento imediato, é possível diminuir os sintomas e evitar as possíveis complicações.

Alberto elenca os tratamentos possíveis para a amidalite e a faringite de acordo com cada quadro: “Analgésicos, anti-inflamatórios e ou antibióticos, se for indicado, obviamente, prescrito por um médico”.

Como evitar?

O otorrinolaringologista afirma que para evitar o contágio alguns cuidados podem ser tomados, como “uma alimentação adequada, boa hidratação e dormir bem”.

Além disso, o especialista ressalta que esses cuidados devem se estender durante o ano todo, pois essas doenças não são características apenas do verão.

