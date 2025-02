Mais de 10 mil crianças de até 6 anos foram internadas por falta de saneamento básico em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Direito fundamental para a dignidade humana, o saneamento básico ainda está longe de ser uma garantia para milhares de pernambucanos. Mais do que um desafio da infraestrutura urbana, ele é um problema de saúde pública.

De acordo com um estudo do Instituto Trata Brasil, mais de 10 mil crianças de até 6 anos de idade foram internadas por falta de acesso à água potável ou coleta de esgoto.

Em mais de 2 mil casos, as crianças desenvolveram doenças de veiculação hídrica e, nos outros 8 mil, apresentaram doenças respiratórias. Os dados têm como base o Ministério da Saúde, com base no ano de 2022.

O estudo revela, ainda, que, embora 85% da população do estado tenha acesso à água tratada, a coleta de esgoto chega apenas a 34%.

A falta de saneamento básico expõe diariamente famílias a doenças e, com a precariedade do sistema público de saúde, também à mortalidade infantil.

Vivendo em áreas com esgoto a céu aberto, em moradias sem banheiros ou próximas a córregos e rios poluídos, comunidades inteiras assistem à proliferação de mosquitos, parasitas e outros agentes causadores de doenças e, como consequência, à morte de suas crianças por doenças evitáveis.

Doenças por falta de saneamento básico

Falta de saneamento básico facilita a propagação de doenças nas populações vulneráveis - Guga Matos/JC Imagem

A falta de saneamento básico facilita a propagação de doenças nas populações vulneráveis. Além da falta de higiene corporal e de alimentos, as principais causas são contaminação da água e poluição do ar.

Veja algumas das doenças que podem ser causadas pela precariedade no saneamento básico.

Diarreia por Escherichia coli

A Escherichia coli é uma bactéria que pode causar graves doenças transmitidas por alimentos, como a Escherichia coli enterohemorrágica.

Os principais sintomas da doença são cólicas abdominais severas e forte diarréia, podendo ter sangue, além de vômitos e febre.

A doença pode ser transmitida pelo consumo de alimentos contaminados, principalmente carne, leite e vegetais, crus ou mal cozidos, ou por via fecal-oral, quando alguém ingere água ou alimentos contaminados por micropartículas de fezes de infectados ou leva à boca objetos contaminados.

A infecção pode se agravar e levar a complicações como falência renal aguda, anemia hemolítica (destruição anormal das hemácias) e trombocitopenia (redução no número de plaquetas).

Febre tifóide

A Febre Tifoide é uma doença causada pela Salmonella enterica, principalmente em condições precárias de saneamento básico, higiene pessoal e ambiental. Se não for tratada adequadamente, pode levar à morte.

Dentre os principais sintomas, estão febre alta, dores de cabeça, falta de apetite, manchas rosadas no tronco, prisão de ventre ou diarreia e tosse seca.

A transmissão da doença pode ocorrer pelo contato com as mãos do doente ou pela ingestão de água ou de alimentos contaminados com fezes ou urina.

Cólera

A cólera é uma doença que pode ser transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados.

A infecção pode tanto ser assintomática ou causar diarreia leve, quando se apresentar de forma grave, com diarreia, vômitos, dor abdominal e cãibras.

Quando não tratada, pode ocorrer desidratação intensa, levando a graves complicações e até à morte.

Leptospirose

A leptospirose também está diretamente associada à falta de saneamento básico, pela exposição direta ou indireta à urina de animais, principalmente ratos.

Os principais sintomas da leptospirose são febre, falta de apetite, dor muscular, principalmente na panturrilha, dor de cabeça, náuseas e vômitos, diarreia, dor nas articulações e tosse.

Nas formas graves da doença, pode ocorrer tríade de icterícia (tonalidade alaranjada muito intensa), insuficiência renal e hemorragia.

Arboviroses

As arboviroses são um grupo de doenças virais transmitidas por mosquitos. Em Pernambuco, as arboviroses mais comuns são dengue, zika e chikungunya, mas oropouche e febre amarela também são doenças desse tipo.

No caso da dengue, há sintomas como febre, dor muscular intensa, diarreia, vômito e náusea. No caso da zika, são apresentados sintomas mais leves, como conjuntivite leve, vermelhidão no olho, manchas no corpo e febre baixa.

Já a chikungunya apresenta febre alta, dores intensas nas articulações, dores de cabeça, dores musculares e manchas vermelhas na pele.