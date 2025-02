Bateria carregada no Carnaval: confira os melhores alimentos para não perder o pique na festa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com as altas temperaturas nesta temporada de Carnaval, o ritmo intenso dos blocos e as longas horas de festa, manter a energia pode ser um verdadeiro desafio. Mas a escolha certa dos alimentos pode fazer toda a diferença.

Frutas ricas em água, carboidratos de absorção lenta e proteínas leves são aliados essenciais para evitar a fadiga e garantir disposição do começo ao fim da folia.

Dessa maneira, para manter a bateria carregada, dar conta da programação e curtir cada momento da folia sem cansaço, é preciso estar atento à alimentação e hidratação neste período.

Evitar comer em locais de procedência duvidosa, além de apostar em refeições equilibradas antes de cair na folia são algumas das recomendações da nutricionista Lídia Bandeira, do Sesi Saúde. Caprichar na hidratação também deve ser uma prioridade nesta época, pois, além da perda de líquido devido a uma maior transpiração, o consumo de álcool intensifica a desidratação.

A profissional de saúde alerta ainda para o perigo da combinação de bebidas alcoólicas com energéticos, que pode causar problemas cardíacos e outros efeitos adversos.

"A primeira recomendação, quando falamos do cuidado com a alimentação durante o Carnaval, é com relação à segurança alimentar. Se possível, evitar comer principalmente comidas gordurosas, que tenham uma preparação frita ou com muito molho, pois isso pode favorecer ainda mais a contaminação do alimento", orienta a nutricionista Lídia Bandeira.

"Uma outra dica é evitar alimentos que sejam manipulados crus. Então, observar sempre a higiene de saladas e frutas, por exemplo."

O ideal é beber bastante água, sucos naturais e chás gelados - FREEPIK/BANCO DE IMAGENS

De olho no que vai comprar para comer

A nutricionista Mariana Cardoso, professora do curso de Nutrição da Estácio, também faz um alerta para os cuidados necessários ao consumir alimentos vendidos por ambulantes.

De acordo com a especialista, é essencial estar atento a sinais que indicam se um alimento está impróprio para o consumo. "Os foliões devem observar aspectos como cheiro muito forte ou estranho, cor ou textura alteradas, além da presença de moscas ou sujeira no local de venda", recomenda Mariana.

"Outro ponto importante é verificar se o ambulante mantém os alimentos refrigerados corretamente. Evitar alimentos expostos ao sol por muito tempo ou sem proteção adequada também é fundamental."

A nutricionista ainda orienta sobre a importância de se observar a higiene dos vendedores. "É preciso verificar se estão utilizando luvas e se os utensílios, como pegadores e colheres, estão devidamente limpos. Caso apareçam sintomas de intoxicação alimentar, como náuseas ou dor abdominal, o ideal é procurar ajuda médica imediatamente", alerta Mariana.

Ela acrescenta que os cuidados também se estendem aos alimentos sensíveis ao calor, como carnes, laticínios e frutos do mar. Segundo Mariana, esses produtos exigem armazenamento adequado e consumo imediato.

"Carnes e frutos do mar devem ser bem cozidos e mantidos sob refrigeração até o momento do preparo. Já os laticínios, como queijos e iogurtes, precisam estar em caixas térmicas. Na hora da compra, vale dar preferência a locais com alta rotatividade de clientes, pois isso indica que os produtos são repostos com frequência e não ficam expostos ao sol por muito tempo", aconselha.

Nutrólogo explica o que fazer para evitar intoxicações alimentares e viroses

Neste período carnavalesco, é comum coexistir temperatura quente, alimentação fora de casa e ingestão inadequada de líquidos.

"A melhor regra para evitar problemas de saúde relacionados a esse coquetel de risco é o bom senso em todos os aspectos", explica o médico nutrólogo Daniel Magnoni, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo e presidente do Instituto de Metabolismo e Nutrição (Imen).

Por isso, Magnoni destaca abaixo 10 dicas de sobrevivência para aproveitar o período e evitar intoxicações alimentares.

Evite alimentos muito salgados, açucarados ou gordurosos: O excesso de sal pode causar retenção de líquidos, enquanto o açúcar em excesso sobrecarrega o metabolismo. Gorduras em grande quantidade são difíceis de digerir e, por isso, podem levar a desconforto gástrico. Priorize refeições leves e balanceadas. Não fique por longos períodos em jejum: O ideal é fazer pequenas refeições ao longo do dia para manter o corpo sempre abastecido de nutrientes. Jejuns prolongados podem levar a quedas de energia e escolhas alimentares impulsivas. Reduza o consumo de massas e tenha cuidado com os molhos: Prefira massas integrais, que contêm mais fibras. Molhos à base de creme de leite e queijos, além de altamente calóricos, podem deteriorar com o calor. Opte por versões leves, como molho de tomate fresco. Evite alimentos embutidos e enlatados: Produtos como salsichas, presuntos e outros embutidos são ricos em conservantes e sódio. Assim, podm causar inchaços e desconfortos. Prefira alimentos naturais sempre que possível. Cuidado com molhos suscetíveis ao calor: Molhos como maionese, molhos brancos ou à base de creme podem deteriorar rapidamente em altas temperaturas, o que aumenta o risco de contaminação e infecções alimentares. Modere o consumo de carnes gordurosas e cruas: Carnes mal cozidas ou cruas (como sashimis e tartares) se tornam mais perigosas em climas quentes. Dê preferência a carnes magras e bem cozidas para evitar intoxicações. Evite excessos no consumo de álcool: O álcool desidrata o corpo, especialmente em dias quentes. Se consumir, intercale com água e fique atento aos limites do seu organismo. Inclua frutas, legumes e saladas no cardápio: Alimentos de origem vegetal são ricos em vitaminas e minerais, além de ajudarem na hidratação. Opte por frutas frescas e saladas bem higienizadas. Beba bastante água, sucos naturais e chás: Priorize a ingestão de água filtrada. Sucos naturais e chás gelados são ótimas opções, mas evite adicionar muito açúcar. Coma com moderação: Por mais tentador que seja, esse não é momento para abusos alimentares. Controle as porções e foque em refeições leves para aproveitar a festa sem desconforto.

O cardápio antes da folia

A nutricionista Lídia Bandeira, do Sesi Saúde, frisa que o cuidado com a alimentação deve começar antes de sair de casa para a folia.

"É importante ter uma boa refeição, principalmente um café da manhã mais reforçado com frutas e alimentos energéticos saudáveis. Entre eles, raízes como macaxeira e batata-doce. O nosso cuscuz também é uma excelente fonte de carboidrato e vai dar uma boa energia. Tudo isso, claro, sempre associado a proteínas de qualidade, como ovo e queijo, que vão garantir saciedade por mais tempo", sugere Lídia.

Sempre tenha a garrafinha de água por perto

E, se o consumo de água já é importante no dia a dia, essa necessidade de hidratação é ainda maior, devido ao aumento da transpiração no meio da folia.

"Vale lembrar que nenhuma bebida alcoólica substitui a água. O álcool desidrata; quanto mais a gente consome, mais desidratado a gente fica. Sei que é difícil se lembrar disso no meio da folia, mas é importante alternar esse consumo com água ou bebidas naturais, como sucos ou água de coco", recomenda Lídia Bandeira.

Energéticos com bebida alcoólica: isto é um perigo

Para os que precisam de uma energia extra para aguentar o ritmo carnavalesco, nada de misturar energéticos com bebidas alcoólicas.

A nutricionista Lídia Bandeira alerta sobre o perigo que é essa mistura. Os energéticos contêm muita cafeína, e isso pode ser um risco à saúde, pois pode acarretar, por exemplo, em arritmia cardíaca, falta de ar, ansiedade ou irritabilidade.

"Esse cuidado deve ser ainda maior para quem tem alguma predisposição, como hipertensão ou obesidade", salienta a nutricionista.

Vigilância Sanitária do Recife reforça inspeções nos polos de folia

Durante o Carnaval do Recife, equipes da Vigilância Sanitária e da Vigilância em Saúde do Trabalhador farão operações conjuntas itinerantes nos postos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), nos polos de animação e no Galo da Madrugada.

No Sábado de Carnaval, inclusive, haverá inspeções nos camarotes, trios (serviços de alimentação e postos médicos e ambulâncias) e nos locais que produzem, transportam e comercializam alimentos, sejam eles formais ou informais.

Além disso, será montado um estande na Praça do Arsenal, onde profissionais receberão denúncias, orientarão a população e os comerciantes sobre o consumo e oferta de alimentos seguros.

Denúncias também poderão ser feitas por meio da Ouvidoria Municipal de Saúde (0800 2811520) e via ConectaZap da Prefeitura do Recife (81 99117-1407).

As ações têm como principal objetivo garantir a boa prática na manipulação de alimentos, de modo a reduzir ou eliminar os potenciais riscos que a produção inadequada desses produtos e serviços podem causar ao consumidor.