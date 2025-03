Carnaval do Recife inspira COP30: Ministério da Saúde e governo do Pará conhecem modelo de monitoramento de eventos de massa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Para mais de 3,5 milhões de foliões que passaram pelos 50 polos espalhados pela capital pernambucana durante os seis dias oficiais de Carnaval, o Recife precisou reforçar a estrutura de assistência à saúde, focada na oferta atendimentos de urgência, serviços de prevenção a doenças e orientações à população. Toda a operação, que já havia sido testada com uma plataforma em 2024 pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), despertou interesse de autoridades sanitárias.

Na Terça-Feira de Carnaval (4), comitivas do Ministério da Saúde e do Governo do Pará visitaram os polos de Carnaval e a central de monitoramento da Prefeitura do Recife, com 24 horas de vigilância, para conhecer e avaliar as estratégias comandadas pela Sesau.

"Recebemos a visita do Ministério da Saúde e do governo do Pará para que o nosso modelo de monitoramento de eventos de massa servisse como exemplo para COP 30, o que nos deixou muito felizes", disse a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque. A COP 30 é a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em Belém (Pará), em novembro deste ano.

"Este nosso trabalho foi testado já no ano passado, quando iniciamos o uso de uma ferramenta para coleta, gerenciamento de dados e monitoramento em tempo real. Assim, as equipes que vieram durante o Carnaval se inspiraram nessa atuação para estudar como replicar na COP30", informou a secretária.

Durante os principais dias da COP30, é esperado um fluxo de mais de 40 mil visitantes - aproximadamente 7 mil deles compõem a chamada "família COP", formada pelas equipes da Organização das Nações Unidas (ONU) e delegações de países membros.

"Como o Carnaval também é um evento de massa, com grande fluxo de pessoas de localidades diversas, o ministério e o Pará vieram ver de perto a nossa dinâmica de vigilância e tomada rápida de decisão. Ontem (terça, dia 4) eles conheceram o Cievs (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde), a central de monitoramento do Carnaval e o trabalho do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)", destacou Luciana.

Veja os números da Saúde durante os dias de Carnaval do Recife: