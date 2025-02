Carnaval e ressaca: como prevenir e como contornar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Diversão, música e álcool: esses elementos podem remeter a diversas festividades, especialmente ao Carnaval. A folia que ocorre nos meses de fevereiro e março é também conhecida pelo excesso de bebida alcoólica e, consequentemente, fortes ressacas.

“O Carnaval é um período de grande consumo de álcool, o que aumenta os riscos de intoxicação, acidentes e comportamentos de risco. Falar sobre ressaca é uma forma de promover o uso responsável do álcool e reduzir danos à saúde”, destaca o médico Charley Vaz, clínico do Hospital Jayme da Fonte.

O que é ressaca?

De acordo com o clínico, a ressaca é uma resposta do corpo ao excesso de álcool. É uma desidratação que pode se manifestar através de sintomas como dor de cabeça, fadiga, sede intensa, náusea, sensibilidade à luz e ao som, tontura e irritabilidade.

Charley Vaz, médico clínico do Hospital Jayme da Fonte, faz recomendações para a ingestão de álcool de forma mais consciente - JUNIOR SOUZA/JC IMAGEM

“O álcool reduz os níveis de ADH [hormônio antidiurético], causando maior produção de urina e, consequentemente, desidratação. Devido à desidratação, há alterações nos níveis de açúcar no sangue, irritação gástrica e efeitos tóxicos do álcool no fígado”, acrescenta.

Como prevenir a ressaca?

Charley recomenda que antes da ingestão de bebidas alcoólicas, sejam consumidos alimentos ricos em gorduras saudáveis e proteínas, como abacate, nozes, ovos e carnes magras, pois eles retardam a absorção do álcool.

Durante a ingestão de álcool, o médico orienta alternar com petiscos como queijos, castanhas e frutas, que ajudam a manter o estômago ocupado e equilibram os níveis de glicose. “Além da água, isotônicos e água de coco ajudam a repor eletrólitos, como sódio e potássio”, complementa.

Misturar diferentes tipos de bebidas alcoólicas potencializa a ressaca - PEXELS

O clínico também elenca outras dicas: evitar misturar diferentes tipos de bebidas alcoólicas; optar por bebidas de melhor qualidade, que contêm menos congêneres (substâncias que intensificam a ressaca); e descansar bem antes da festa e evitar beber com o estômago vazio.

Como contornar a ressaca?

Quando o consumo tiver sido excessivo, algumas medidas podem reduzir a ressaca. Segundo Charley, dormir bem ajuda o corpo a se recuperar, processar toxinas e restaurar os níveis de energia.

O clínico também recomenda alimentos e líquidos que ajudam na hidratação pós-bebedeira:

Água;

Banana (rica em potássio);

Bebidas ricas em eletrólitos, como água de coco e isotônicos, ajudam na recuperação;

Caldos e sopas (reposição de nutrientes);

Chá de gengibre (para náuseas);

Mel (ajuda a estabilizar o açúcar no sangue);

Ovos (ricos em cisteína, que ajuda a quebrar toxinas);

Sopas leves e caldos (reposição de líquidos e eletrólitos);

Sucos cítricos (reposição de vitaminas);

Torradas ou biscoitos salgados (ajudam a estabilizar o açúcar no sangue).

Charley afirma que analgésicos como o paracetamol devem ser evitados, pois sobrecarregam o fígado, já comprometido pelo álcool. “O ibuprofeno pode ser usado para dor de cabeça ou muscular, mas deve ser tomado com cautela, pois pode irritar o estômago. Em caso de náuseas, medicamentos como metoclopramida podem ajudar, mas é sempre melhor buscar orientação médica.”

Algumas medicações não devem ser tomadas para aliviar os sintomas da ressaca - PEXELS

Além disso, orienta evitar consumir café em excesso, já que piora a desidratação, e ingerir mais álcool, pois apenas adia os sintomas da ressaca.

Quando ir ao médico?

A duração da ressaca varia e depende de vários fatores, como a quantidade de álcool consumida, o peso, o sexo e o metabolismo individual. No entanto, alguns sinais de alerta podem indicar a necessidade de atendimento emergencial.

De acordo com Charley, isso pode indicar intoxicação alcoólica aguda ou outros problemas graves. É recomendável buscar ajuda médica quando aparecem os seguintes sintomas:

Confusão mental ou desorientação;

Convulsões;

Dificuldade para respirar;



Inconsciência ou dificuldade para acordar;

Pele fria ou azulada;

Vômitos persistentes ou com sangue.

E no Carnaval?

Leia Também Cuidados com a pele no carnaval: Dicas para curtir a folia sem prejudicar sua pele

Além das orientações gerais, o especialista faz recomendações para curtir o Carnaval de forma consciente:

Cuidado com a segurança pessoal, evitando locais perigosos e mantendo contato com amigos;

Evitar o compartilhamento de copos para reduzir o risco de doenças;

Hidratação constante, especialmente se estiver no sol;

Preservativos para prevenir infecções sexualmente transmissíveis;

Uso de protetor solar e roupas leves.



Hospital Jayme da Fonte

Localizado no bairro das Graças, área central do Recife, o Hospital Jayme da Fonte conta com atendimento emergencial 24h e dispõe de equipamentos modernos, além de consultas de diversas especialidades.