Tuberculose ainda é responsável por mais de 5 mil mortes anuais no Brasil; saiba como se prevenir

O dia 24 de março marca o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, que conscientiza sobre a importância do diagnóstico precoce e da prevenção da doença

O Dia Mundial de Combate à Tuberculose é celebrado anualmente no dia 24 de março, uma data voltada para alertar a população sobre os riscos da doença, que ainda é responsável por mais de 80 mil casos e 5,5 mil mortes anualmente no Brasil, segundo o Ministério da Saúde.

Falar sobre tuberculose é importante porque o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para promover a cura da doença, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que afeta principalmente os pulmões da pessoa infectada, mas também pode atingir outros órgãos.

Sintomas como tosse persistente, febre, sudorese noturna e perda de peso são sinais de alerta para procurar ajuda médica. Caso não tratada corretamente, a doença pode se agravar e causar complicações mais sérias, podendo levar à morte do paciente.

“A tuberculose pode se agravar caso não seja tratada corretamente, apresentando outros sintomas como dificuldade na respiração; eliminação de grande quantidade de sangue, colapso do pulmão e acúmulo de pus na pleura (membrana que reveste o pulmão) – se houver comprometimento dessa membrana, pode ocorrer dor torácica”, alerta o médico e facilitador do Centro de Simulação da Faculdade Pernambucana de Saúde, Erick Pordeus.

Transmissão

Segundo o médico, a transmissão da tuberculose ocorre por via respiratória. Entre os meios de contágio, o profissional cita a eliminação de aerossóis produzidos por tosse, fala ou espirro de uma pessoa com tuberculose ativa (pulmonar ou laríngea).



Diagnóstico precoce

O diagnóstico precoce é de extrema importância, tanto para o tratamento quanto para reduzir a transmissão da doença. Para a população geral, em caso de tosse persistente por mais de três semanas, uma unidade de saúde deve ser procurada.

Pessoas consideradas grupos de risco, como pessoas vivendo com HIV, contatos próximos de pacientes com tuberculose, pessoas privadas de liberdade, em situação de rua, indígenas e profissionais de saúde, devem ser investigadas independentemente do tempo de tosse.

Nesses grupos, a doença pode evoluir mais rapidamente ou ter apresentações atípicas. Com o início do tratamento, a transmissão tende a diminuir gradativamente, e em geral, após 15 dias, o risco de transmissão da doença é bastante reduzido.

Como se prevenir da tuberculose?

A principal forma de prevenção da tuberculose é a vacina BCG, que protege contra as formas mais graves da doença e é oferecida gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS). Sua aplicação é indicada logo ao nascer ou até os cinco anos de idade.

Outra estratégia de prevenção é o tratamento da Infecção Latente da Tuberculose (ILTB), que ocorre quando uma pessoa se encontra infectada pelo M. tuberculosis, sem manifestação da doença ativa.



“Para isso, é importante que a equipe de saúde realize a avaliação dos contatos de pessoas com tuberculose e ofereça o exame para diagnóstico da ILTB aos demais grupos populacionais”, explica Erick Pordeus.

Essa medida serve para evitar o desenvolvimento da tuberculose ativa, especialmente nos contatos domiciliares, nas crianças e nos indivíduos com condições especiais, como imunossupressão pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), comorbidades associadas ou uso de alguns medicamentos.

Além disso, como a doença é sensível à luz solar e a circulação de ar possibilita a dispersão das partículas infectantes, ambientes ventilados e com luz natural direta diminuem o risco de transmissão.

