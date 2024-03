Advogado é preso ao tentar matar a ex-mulher a facadas e mordidas no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um advogado criminalista de 49 anos foi preso em flagrante após tentar matar a ex-mulher, na manhã deste domingo (17), em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O suspeito já tinha histórico violento e já havia sido condenado com base na Lei Maria da Penha.

De acordo com testemunhas, o advogado quebrou a tornozeleira eletrônica, invadiu o edifício onde a ex-mulher de 41 anos mora, no bairro de Candeias, e arrombou a porta para acessar o apartamento. Ele teria tentado assassinar a ex-esposa, que entrou em luta corporal para sobreviver. O advogado ainda teria dado várias mordidas pelo corpo da vítima.

Vizinhos que ouviram a gritaria e pedidos de socorro conseguiram entrar no apartamento e deter o homem até a chegada da polícia. Ele foi visto estrangulando a vítima.

Quando militares entraram no apartamento, ainda foram xingados e ameaçados pelo suspeito.

O advogado e a ex-mulher foram levados para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher localizada no bairro de Prazeres, também em Jaboatão. A arma do crime foi apreendida e vai passar por perícia no Instituto de Criminalística.

A polícia já teve acesso a imagens do circuito interno que mostram o suspeito no elevador e entrando no apartamento.

Câmera filmou momento em que suspeito entre no elevador para acessar apartamento da vítima - REPRODUÇÃO

A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e injúria por violência doméstica/familiar, desacato, descumprimento de medida protetiva de urgência e tentativa de feminicídio. Ele será encaminhado para audiência de custódia.

O JC não conseguiu contato com a defesa dele. Os nomes dos envolvidos serão preservados em respeito à vítima.

CONDENAÇÃO PELA LEI MARIA DA PENHA

De acordo com testemunhas, o advogado já tem histórico de violência contra a ex-mulher.

"Em maio do ano passado, ela fez uma denúncia por violência doméstica. Quando ele soube da medida protetiva, destruiu o apartamento todo e fugiu", contou uma pessoa próxima à vítima.

"Três meses depois, já com o mandado de prisão expedido, ele se entregou. Em fevereiro deste ano, ele foi condenado por lesão corporal com base na Lei Maria da Penha, mas, como a pena era baixa, ele foi solto pelo juiz, tendo que permanecer de tornozeleira", completou.

ESTATÍSTICAS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Somente nos dois primeiros meses de 2024, a polícia já somou 8.744 queixas de violência doméstica/familiar em Pernambuco. Houve um aumento de 7% na quantidade de denúncias, se comparado ao mesmo período do ano passado, quando 8.167 mulheres procuraram a polícia.

Em relação aos feminicídios, 11 casos foram contabilizados entre janeiro e fevereiro deste ano. No mesmo período de 2023, foram 10.