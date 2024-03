Advogado preso após tentar matar a ex-mulher vai responder a processo na OAB-PE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Criminalista de 49 anos arrombou apartamento e tentou assassinar a vítima com facadas e mordidas, na manhã do domingo (17), em Jaboatão dos Guararapes

A Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Pernambuco (OAB-PE) vai instaurar um processo disciplinar para apurar a conduta do advogado criminalista de 49 anos que foi preso após tentar matar a ex-mulher com facadas e mordidas. O crime aconteceu no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, na manhã do domingo (17).

"O processo disciplinar contra o advogado corre em segredo. Nesse caso específico, ele já havia sofrido uma penalidade de suspensão cautelar em setembro de 2023. E pode agora ser seguida, dentro dessa nova agressão que foi realizada, pela abertura até mesmo de um processo de exclusão", afirmou o presidente da OAB-PE, Fernando Ribeiro Lins, em entrevista à coluna Segurança.

A penalidade anterior é referente à violência cometida contra a ex-mulher em 2023. O advogado, inclusive, foi condenado pela Justiça por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha em fevereiro deste ano. Ele estava em liberdade, mas sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

"A gente está aguardando que toda essa documentação chegue no tribunal de ética e disciplina da OAB para que seja aberto o processo disciplinar contra ele, que vai se juntar aos outros casos", completou.

O advogado, cujo nome está sendo preservado em respeito à identificação da vítima, foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e injúria por violência doméstica/familiar, desacato, descumprimento de medida protetiva de urgência e tentativa de feminicídio.

Questionada sobre o resultado da audiência de custódia, a assessoria do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou que os processos que tratam de violência doméstica correm em segredo. "Desse modo, não podemos divulgar informações sobre seus respectivos trâmites, decisões, julgamentos ou recursos."

ATAQUE À EX-MULHER E PRISÃO

Após tentativa de feminicídio, faca foi apreendida e vai passar por perícia - Cortesia

De acordo com testemunhas, o advogado quebrou a tornozeleira eletrônica, invadiu o edifício onde a ex-mulher de 41 anos mora e arrombou a porta para acessar o apartamento. A vítima precisou entrar em luta corporal para sobreviver.

Vizinhos que ouviram a gritaria e pedidos de socorro conseguiram entrar no apartamento e deter o homem até a chegada da polícia. Ele foi visto estrangulando a vítima.

Quando militares entraram no apartamento, ainda foram xingados e ameaçados pelo suspeito.

O advogado e a ex-mulher foram levados para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher localizada no bairro de Prazeres, também em Jaboatão. A arma do crime foi apreendida e passa por perícia no Instituto de Criminalística.

A polícia já teve acesso a imagens do circuito interno que mostram o suspeito no elevador e entrando no apartamento.

O JC não conseguiu contato com a defesa dele.

NÚMEROS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Somente nos dois primeiros meses de 2024, a polícia já somou 8.744 queixas de violência doméstica/familiar em Pernambuco. Houve um aumento de 7% na quantidade de denúncias, se comparado ao mesmo período do ano passado, quando 8.167 mulheres procuraram a polícia.

Em relação aos feminicídios, 11 casos foram contabilizados entre janeiro e fevereiro deste ano. No mesmo período de 2023, foram 10.