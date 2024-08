Governo federal vai criar 30 centros semelhantes ao Compaz em 24 estados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a promessa de ações de prevenção à violência, o governo federal promete criar 30 unidades semelhantes aos Centros Comunitários da Paz (Compaz), existentes no Recife. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (26) pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, como parte do pacote de novas ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções.



Trinta cidades de 24 estados brasileiros vão receber unidades do Centro Comunitário pela Vida (Convive), como foi batizado nacionalmente. O investimento é avaliado em R$ 460 milhões, com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. A Caixa Econômica Federal será responsável pela fiscalização da construção das unidades, segundo o ministro.

"No contexto de combate à criminalidade, esse é um empreendimento social da mais alta importância. Estamos aqui para dizer que o combate ao crime também se faz com ações sociais. As 30 cidades que vão receber o Convive estão na lista dos 163 municípios prioritários do Pronasci 2 (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania)", disse o ministro, durante evento em Brasília.

Dos 30 centros, dois ficarão em Pernambuco. Um na capital e outro no Cabo de Santo Agostinho, município marcado pelo alto índice de assassinatos - sobretudo de jovens.

"A premissa (dos centros) é de prevenção à violência em territórios vulneráveis, com a difusão da cultura de paz e inclusão social", afirmou Lewandowski, reforçando que o modelo do Convive é inspirado no Compaz, mas também na Usina de Paz (do governo do Pará) e nos parques e bibliotecas da Colômbia.

Ilustração de como serão as unidades do Centro Comunitário pela Vida

As unidades vão contar com complexo esportivo, composto com piscina semiolímpica, quadra poliesportiva e campo de futebol society, além de parquinho infantil e módulos de ensino e de assistência.

Entre os serviços que serão oferecidos, estão a mediação de conflitos; Procon; consultório médico, de psicológica e odontológico; sala de dança, auditório, biblioteca e serviços de atendimento à mulher.

COMO FUNCIONA O COMPAZ?

As unidades do Compaz, no Recife, começaram a ser construídas na gestão de Geraldo Julio. Em março de 2016, o Compaz Governador Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, foi inaugurado. Nos anos seguintes, os bairros do Cordeiro, Caxangá e Joana Bezerra (comunidade do Coque) receberam unidades.

Mais recentemente, foram entregues centros nos bairros do Ibura e do Pina.

Em 2022, a rede Compaz ganhou o Prêmio de Serviço Público das Nações Unidas (ONU) que melhor contempla os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e excelência no serviço público. Os equipamentos municipais foram avaliados por critérios da ONU como iniciativa de relevância e qualidade, servindo de referência internacional no atendimento à população, por causa da redução das taxas de criminalidade nas áreas próximas aos centros.

Em 2019, o equipamento também recebeu o Prêmio Cidades Sustentáveis e o Oxfam Brasil, sendo reconhecido como o melhor projeto de redução de desigualdade social do País.