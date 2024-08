PAC Seleções: mobilidade urbana terá R$ 9,9 bilhões para implantação de 330 km de vias e trilhos para metrôs e ônibus

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A mobilidade urbana do Brasil vai receber uma ajuda de quase R$ 10 bilhões (R$ 9,9 bilhões) do Novo PAC Seleções (Programa de Aceleração do Crescimento) para ampliar a rede de transporte público no País, principalmente os sistemas de alta capacidade, como metrôs, VLTs (Veículos Leves sobre Trilhos) e BRTs (Bus Rapid Transit). O anúncio da etapa final do novo programa do governo federal foi feito nesta sexta-feira (26/7), em Brasília.

Os R$ 9,9 bilhões serão para a construção de 330 km de vias dedicadas à melhoria do transporte público coletivo, sejam trilhos, corredores ou faixas exclusivas para ônibus. Dos R$ 9,9 bilhões, R$ 4,8 bilhões serão do Orçamento Geral da União (OGU) e R$ 5,1 bilhões do FGTS.

Os recursos para a mobilidade serão distribuídos entre 58 cidades de 24 estados. Amapá, Rondônia e Sergipe foram os três estados brasileiros que ficaram de fora porque não apresentaram projetos.

A seleção de Mobilidade - Grandes e Médias Cidades priorizou propostas para transporte de alta e média capacidade e obras voltadas ao transporte coletivo, que atendem grandes centros urbanos e regiões periféricas com população de baixa renda. Os projetos escolhidos, diz o governo federal, têm como objetivo reduzir o tempo de viagem e a emissão de poluentes, permitir a integração da infraestrutura para ciclistas, promovendo a conexão de redes cicloviárias e a de pedestres com rotas acessíveis e moderação de tráfego.

Confira a extensão do investimento por modal de transporte:

METRÔ - 12,84 Km

REQUALIFICAÇÃO DE TRENS URBANOS - 53,50 Km

VLT - 4,58 Km

BRT - 14,50 Km

CORREDOR DE ÔNIBUS (Expansão) - 61,70 Km

CORREDOR DE ÔNIBUS (Requalificação) - 53,50 Km

FAIXA EXCLUSIVA - 129,82 Km

“Hoje estamos finalizando a primeira etapa do Novo PAC. São quase R$ 60 bilhões investidos na retomada de projetos estruturadores, depois de dez anos de grandes investimentos no País. São 41,2 bilhões divididos em 872 propostas em 707 municípios”, destacou o Ministro das Cidades, Jader Filho.

Para a mobilidade urbana serão R$ 9,9 bilhões, para a drenagem R$ 15,3 bilhões, para abastecimento de água R$ 5,9 bilhões e para esgotamento sanitário outros R$ 15,3 bilhões.

PERNAMBUCO VAI RECEBER MAIS DE R$ 500 MILHÕES PARA PROJETOS DE MOBILIDADE

O Estado de Pernambuco vai receber R$ 533.849.533,87 milhões de recursos para projetos de mobilidade urbana. No pacote estão a conclusão dos corredores de BRT Norte-Sul e Leste-Oeste e recursos para melhorias de infraestrutura do Metrô do Recife. Confira a lista de recursos por cidades:

JABOATÃO DOS GUARARAPES - R$ 136.100.000,00 - OBRA

RECIFE - R$ 2.878.972,34 - PROJETO

RECIFE - R$ 136.100.000,00 - OBRA

RECIFE - 258.770.561,53 - OBRA

CAMARAGIBE - (está sem valor, mas seria o Corredor Leste-Oeste) - OBRA

INVESTIMENTO DO PAC SELEÇÕES AGORA É DE R$ 41,7 BILHÕES

Incluindo a mobilidade urbana, o Novo PAC Seleções vai investir R$ 41,7 bilhões em transporte, prevenção a desastres, esgotamento, abastecimento de água e infraestrutura social nas cidades. Serão 899 empreendimentos em 27 estados e 710 municípios.

No eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes, as modalidades Mobilidade Urbana – Grandes e Médias Cidades, Prevenção a Desastres Naturais - Drenagem Urbana Sustentável e Esgotamento Sanitário – Urbano são executadas pelo Ministério das Cidades. No eixo Água para Todos, a modalidade Abastecimento de Água - Urbano é executada pelo Ministério das Cidades. Já no eixo Infraestrutura Social e Inclusiva, a modalidade CONVIVE - Centro Comunitário pela Vida é executada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

CONCLUSÃO DOS CORREDORES DE BRT

Um dos quatro projetos é a execução de obras remanescentes dos corredores exclusivos de ônibus da Região Metropolitana do Recife, ou seja, os Corredores de BRT Norte-Sul e Leste-Oeste, e o Ramal da Copa, que ainda operam incompletos. O valor apresentado é de R$ 287.290,39.

AS OBRAS:

Ramal da Copa: execução de vias, execuções de estações de BRTs, construções de passarelas e recomposição florestal.

Corredor Leste – Oeste: execução de terminais integrados, estações de BRTs, alargamento de faixas e recomposição florestal.

Corredor Norte-Sul: execução de terminais integrados, estações de BRTs, alargamento de faixas, construção de passarelas, recuperação de passarelas e recomposição florestal.

CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO NA AVENIDA NORTE

A construção de um corredor de transporte público na Avenida Norte, uma das avenidas mais importantes do sistema viário do Recife e do transporte por ônibus da região Metropolitana, é um deles. O corredor teria alguns trechos elevados, como um monotrilho.

A proposta é de 2011, na segunda gestão do ex-governador Eduardo Campos (PSB), e agora está sendo retomada. O corredor é previsto no Plano Diretor de Transporte Urbano da Região Metropolitana do Recife (PDTU/RMR).

O valor do projeto é estimado em mais de R$ 430 mil (R$ 435.175.305,30). Desse total, R$ 4.351.753,05 seriam contrapartida do Estado e R$ 430.823.552,25 seriam recursos federais do Orçamento Geral da União (OGU). Com prazo de conclusão em 24 meses.

O Corredor Estrutural de Transporte Público da Avenida Norte - nome oficial do projeto - começaria na Avenida Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro, Centro da capital, e terminaria no Terminal Integrado da Macaxeira, no bairro da Macaxeira, Zona Norte do Recife.

AJUDA AO METRÔ DO RECIFE

Entre as propostas apresentadas pelo governo de Pernambuco no PAC Seleções está uma ajuda ao Metrô do Recife, embora o sistema seja gerido pelo governo federal. O Estado está pleiteando mais de R$ 136 milhões para a aquisição de 60.227 dormentes de concreto monobloco - o que permitirá recuperar a infraestrutura do sistema.

ESTUDO PARA DEFINIR NOVOS MODAIS NA AGAMENON MAGALHÃES E NA BR-101

O último projeto cadastrado e de menor valor - R$ 6 milhões - é a contratação de assessoria técnica para a elaboração do estudo de viabilidade de modais (tipos de transporte) para substituir os ônibus na 1ª e 4ª perimetrais - ou seja, na Avenida Agamenon Magalhães, na área central do Recife, e na BR-101, na Zona Oeste, respectivamente.

Na proposta, assinada pela Secretaria de Projetos Estratégicos de Pernambuco, o Estado explica que os dois corredores chegaram a fazer parte do projeto do BRT, ainda no primeiro PAC, mas foram excluídos diante de dificuldades para implementação. O Ramal Agamenon do BRT, como era chamado, chegou a ter canteiros instalados, mas não avançou. Assim como o corredor de BRT na BR-101, inviabilizado porque, no local indicado, já passava um gasoduto.