Homem foi feito de refém por crimonoso que usou de pistola falsa no Recife

Vítima de sequestro chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal durante uma ronda na rodovia BR 101, no Ibura, na Zona Sul do Recife

Um motorista que estava sendo mantido refém foi libertado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de sexta-feira (26), na BR 101, no Ibura, na Zona Sul do Recife. O criminoso que estava mantendo a vítima refém abandonou uma réplica de pistola dentro do carro durante a fuga.



De acordo com o PFR, profissionais realizavam uma ronda próximo da Vila dos Milagres, quando avistaram o motorista de um carro transitando de forma lenta e acionando a luz alta para chamar a atenção da equipe, que deu ordem de parada ao condutor. Ao parar o veículo, um passageiro desembarcou pela porta traseira e correu para uma comunidade.

Criminoso ainda não foi localizado

Foram realizadas buscas, mas o criminoso não foi localizado. A vítima relatou que foi abordado sob ameaça de arma de fogo no bairro dos Coelhos, na área central do Recife, sendo obrigado a dirigir até o Jordão Alto, na Zona Sul.

Além da réplica de pistola, a equipe encontrou dentro do carro um celular, um relógio e uma bolsa com roupa. O motorista foi orientado a registrar o caso em uma Delegacia de Polícia Civil.