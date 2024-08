Escuta Susp: policiais de Pernambuco começam a receber atendimento para saúde mental

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Policiais de Pernambuco agora contam com uma nova ferramenta de auxílio à saúde mental. O governo estadual firmou convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, responsável pelo programa Escuta Susp, voltado ao atendimento psicológico dos profissionais.

A assinatura aconteceu nesta quarta-feira (14), durante conferência que discutiu o tema Direitos Humanos e Segurança Pública, no 18º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que está sendo realizado na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

Pernambuco é o quinto estado brasileiro a aderir ao programa, lançado no final de maio deste ano, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), referência em prevenção ao suicídio. Além de Minas, também já estão sendo atendidos os profissionais da segurança de Brasília, Rio Grande do Norte e Sergipe.



"O Escuta Susp é uma oportunidade de cuidarmos da saúde mental das nossas forças policiais. As consultas começam a partir de hoje", reforçou o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo. O agendamento da consulta on-line deve ser feito pelo site gov.br/escutasusp.

Além dos policiais militares, civis e penais, os membros do Corpo de Bombeiros e peritos também podem ter o atendimento gratuito.

"O profissional pode fazer todo um acompanhamento psicológico, por meio desse programa que Pernambuco está fazendo a adesão. O profissional de segurança não é diferente de qualquer cidadão, ele não é um 'Super-Homem', ele passa por situações estressantes no dia a dia, e é importante que ele procure ajuda", afirmou Alessandro Carvalho, secretário de Defesa Social de Pernambuco.

"Existe um preconceito que se você está procurando atendimento seria mais fraco, mas isso não tem nada a ver. Você é mais forte por entender que passa por um momento em que precisa de um apoio profissional. Isso é importante para o policial, para sua família e para a sociedade", completou.



De acordo com números do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), foram informados 821 suicídios de policiais no País desde 2015. O pior ano da série histórica foi em 2023, quando 133 óbitos foram contabilizados.

O orçamento do governo federal destinado ao serviço é de R$ 6,4 milhões. Estão previstos 65 mil atendimentos, cursos de suporte com foco na prevenção ao suicídio, curso de autocuidado, gestão humanizada e saúde mental para gestores, além de materiais informativos em redes sociais, lives e conversas temáticas em grupo.

Assinatura do convênio entre governo de Pernambuco e governo federal para adoção do Escuta Susp - Danilo Ramos/FBSP

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, também participou da conferência que discutiu os direitos humanos e a segurança pública. Em sua fala, destacou a importância de ambos andarem juntos.

"Só há política de segurança pública quando há respeito aos direitos humanos. A ausência de políticas de direitos humanos tem se voltado contra os profissionais de segurança. Mas também é preciso garantir as condições dignas para os policiais", destacou.

"Tenho visto desde aquilo ao que os policiais são submetidos, com escalas pesadas, os problemas de saúde mental, as condições precárias de trabalho. Segurança pública sem direitos humanos é barbárie, e direitos humanos sem segurança pública são um moralismo barato. Precisamos unir ambos em um debate e levar isso a nível nacional", afirmou o ministro.

CINCO AFASTAMENTOS POR DIA EM PERNAMBUCO

A PM de Pernambuco conta com cerca de 16 mil profissionais na ativa, divididos em 26 batalhões, além de 14 unidades especializadas.

Estatísticas obtidas por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) revelaram que a Polícia Militar somou 1.920 afastamentos por adoecimento mental ao longo de 2022. A média diária foi de cinco dispensas ou licenças médicas.

O levantamento também indicou que 4.454 profissionais buscaram atendimento psiquiátrico naquele ano, ou seja, mais de 25% da tropa.

Os números são similares aos observados no primeiro semestre de 2023. Ao todo, 2.013 PMs passaram por atendimento psiquiátrico. E 1.051 apresentaram atestados para dispensa ou licença médica.

DIAGNÓSTICO DA SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO



Na cerimônia de abertura do 18º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, na terça-feira, a governadora Raquel Lyra assinou um acordo de cooperação entre o governo do Estado e a direção do fórum para a realização de um diagnóstico sobre intercâmbio de informações e construção de pesquisas para aprimorar a política de segurança pública.

Na ocasião, a gestora e a vice-governadora Priscila Krause também assinaram um acordo de cooperação técnica entre a Secretaria de Criança e Juventude e o Instituto Liberta com o objetivo de apoiar no desenvolvimento do plano de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescência. A solenidade aconteceu no auditório do Cais do Sertão, no Recife.