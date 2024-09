Dois homens são mortos e um fica ferido em tiroteio no Mercado do Cordeiro, no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Polícia Civil está investigado o crime, ocorrido na madrugada desta terça-feira (3). Uma das vítimas está internada no Hospital Getúlio Vargas

Dois homens morreram e outro ficou ferido após um tiroteio, na madrugada desta terça-feira (3), no Mercado do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. A Polícia Civil está investigando o caso.

De acordo com a Polícia Militar, as três vítimas foram atingidas pelos tiros. Uma delas, de 25 anos, morreu no local. Ele foi identificado apenas como Natan.

Os outros dois homens foram socorridos e encaminhados ao Hospital Getúlio Vargas, também no Cordeiro.

"No hospital, uma das vítimas também veio a falecer (de 51 anos), enquanto a outra (de 41) foi levada para a ala vermelha devido a um ferimento a bala na perna", explicou a PM, em nota oficial.

Os nomes das vítimas não foram divulgados.

A área onde ocorreu o tiroteio foi isolada e passou por perícia do Instituto de Criminalística.

A Polícia Civil informou que a 2ª Delegacia de Homicídios vai apurar a motivação e autoria do crime.