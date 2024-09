Deolane Bezerra e mãe vão permanecer presas, decide Justiça

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em audiência de custódia, realizada por videoconferência na manhã desta quinta-feira (5), a Justiça manteve a prisão da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra e da mãe dela, Solange Bezerra. Os advogados de defesa das duas preparam um novo pedido de liberdade.

Em nota, a assessoria do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou que Deolane e Solange permanecem presas preventivamente na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife. Além das duas, Maria Bernadette Pedrosa Campos, também investigada na Operação Integration, deflagrada na quarta-feira (4), seguirá atrás das grades



Confira nota completa:

"A Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça de Pernambuco (Ascom/TJPE) informa que, em audiência de custódia, realizada na manhã desta quinta-feira (5/09), na Central de Audiências de Custódia do Recife, localizada no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, Deolane Bezerra Santos, Solange Alves Bezerra, e Maria Bernadette Pedrosa Campos tiveram o mandado de prisão preventiva do Juízo natural do Judiciário estadual pernambucano analisado pelo Juízo da Audiência de Custódia. A audiência foi realizada por videoconferência a partir da Colônia Penal Feminina do Recife.

Deolane Bezerra Santos, Solange Alves Bezerra, e Maria Bernadette Pedrosa Campos permanecem presas preventivamente na Colônia Penal Feminina Bom Pastor.

As autuadas foram presas pela Polícia Civil de Pernambuco, na quarta-feira (04/09), a partir de diligências judiciais que envolvem a empresa Esporte da Sorte. As diligências tramitam em segredo de justiça, pelo fato do caso está em fase inicial de inquérito policial."



ENTENDA O CASO

Deolane foi presa na manhã de ontem no Novotel Marina, localizado no Cais de Santa Rita, na área central do Recife, durante operação que investiga a prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A influenciadora passou a noite com a mãe em uma cela isolada na Colônia Penal Feminina, localizada no bairro da Iputinga, na Zona Oeste da cidade, após ter seu pedido de habeas corpus negado pela Justiça.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (SEAP/PE), por se tratar de um caso de grande repercussão, medidas cabíveis foram tomadas para resguardar a integridade física da advogada.

Em nota, a defesa de Deolane disse que ela "tem plena confiança na Justiça e permanece à disposição para colaborar com as autoridades competentes, de modo a esclarecer todos os fatos".

Afirmou ainda que "o corpo jurídico da Dr.º Deolane já está tomando todas as providências cabíveis para garantir o respeito ao sigilo processual e para responsabilizar aqueles que, porventura, estejam divulgando informações inverídicas ou confidenciais de forma indevida".

OPERAÇÃO

A Operação Integration, que resultou na prisão de Deolane e da mãe, Solange Bezerra, apura uma movimentação estimada em quase R$ 3 bilhões. Estão sendo cumpridos 19 mandados de prisão preventiva e 24 mandados de busca e apreensão domiciliar. Além do Recife, mandados foram cumpridos em cidades da Paraíba, São Paulo, Paraná, Goiás e Minas Gerais.



Além disso, a 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife decretou o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações.