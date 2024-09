Deolane Bezerra tem audiência de custódia marcada para esta quinta-feira (5)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Advogada e influenciadora digital dividiu cela isolada com a mãe na Colônia Penal Feminina, localizada no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra está com audiência de custódia marcada para a manhã desta quinta-feira (5). Presa na manhã de ontem no Novotel Marina, localizado no Cais de Santa Rita, na área central do Recife, durante operação que investiga a prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro, a influenciadora passou a noite em uma cela isolada na Colônia Penal Feminina, localizada no bairro da Iputinga, na Zona Oeste da cidade, após ter seu pedido de habeas corpus negado pela Justiça.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (SEAP/PE), medidas cabíveis foram tomadas para resguardar a integridade física da advogada, por se tratar de um caso de repercussão.

Deolane Bezerra dividiu a cela com a mãe, Solange Bezerra, que também foi presa na última quarta-feira. Em carta divulgada em suas redes sociais, no final da manhã de ontem, a advogada escreveu: "Confesso para vocês que estou destruída ao ver minha mãe passando por tamanha humilhação. Eu passaria 1 ano, 10, 20 ou mais para provar minha inocência, mas com ela, não".

Em nota, a defesa de Deolane disse que ela "tem plena confiança na Justiça e permanece à disposição para colaborar com as autoridades competentes, de modo a esclarecer todos os fatos".

Afirmou ainda que "o corpo jurídico da Dr.º Deolane já está tomando todas as providências cabíveis para garantir o respeito ao sigilo processual e para responsabilizar aqueles que, porventura, estejam divulgando informações inverídicas ou confidenciais de forma indevida".

OPERAÇÃO

A Operação Integration, que resultou na prisão de Deolane e da mãe, apura uma movimentação estimada em quase R$ 3 bilhões. Estão sendo cumpridos 19 mandados de prisão preventiva e 24 mandados de busca e apreensão domiciliar. Além do Recife, mandados foram cumpridos em cidades da Paraíba, São Paulo, Paraná, Goiás e Minas Gerais.



Além disso, a 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife decretou o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações e bloqueio de ativos financeiros avaliados em mais de R$ 2,1 bilhões.

Operação da Polícia Civil apreendeu bens como carros de luxo, imóveis, jóias, aeronaves e embarcações, e dinheiro - PCPE/Divulgação

Um dos investigados é o empresário Darwin Henrique da Silva Filho, considerado foragido. Ele não foi encontrado em seu apartamento, na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

O advogado do empresário, Pedro Avelino, afirmou que o mandado de prisão "causou estranheza". "A gente não teve acesso ainda à medida cautelar. A gente só vai poder falar quando tiver acesso aos autos. Há um ano e meio Darwin se colocou à disposição para prestar esclarecimentos. A gente vê esse pedido de prisão com muita estranheza porque em nenhum momento ele foi intimado para prestar depoimento", afirmou.