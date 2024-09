Prévias de Carnaval em Olinda terão reforço policial, a partir deste sábado (7)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As prévias de Carnaval em Olinda começam neste sábado (07/09). Para tentar evitar brigas e arrastões, comuns sobretudo nos fins de tarde e à noite, a Polícia Militar de Pernambuco anunciou que vai reforçar o efetivo nas ladeiras.

Em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (6), A PM disse que 400 policiais militares em escalas extras vão trabalhar neste primeiro fim de semana de folia. Mas pontuou que o reforço continuará nos próximos 25 finais de semana para garantir a segurança dos foliões, comerciantes e moradores de Olinda.

"Além disso, o entorno do Sítio Histórico também receberá patrulhamento diferenciado, em função da chegada e saída das pessoas", disso o diretor de Planejamento Operacional da PMPE, coronel João Barros.



FIM DA FOLIA TEM HORÁRIO

O diretor destacou que as prévias precisam ser encerradas às 20h. O acordo em relação ao horário faz parte de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado pelo Ministério Público com outros órgãos envolvidos, com o objetivo de garantir os direitos dos moradores de Olinda, que reclamam do barulho e desordem na cidade quando há prévias.

O coronel disse que conta "com a compreensão de todos para assegurar a alegria da festa".