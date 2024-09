Grande Recife atinge recorde de baleados em assaltos no mês de agosto; veja números

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Durante o mês, 11 pessoas foram baleadas na Região Metropolitana do Recife. O número é maior que o registrado, no mesmo período, em 2023.

Agosto foi o mês com maior número de pessoas baleadas em assaltos, em 2024, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo dados do Instituto Fogo Cruzado, 11 pessoas foram atingidas por tiros. Das vítimas, cinco pessoas morreram e seis ficaram feridas.

O número também é maior que o registrado em agosto de 2023, quando uma pessoa foi baleada e sobreviveu.

Baleados em assaltos nos nove meses do ano

Janeiro: 6 pessoas atingidas por disparos – 1 morte e 5 feridos



6 pessoas atingidas por disparos – 1 morte e 5 feridos Fevereiro: 10 baleados – 4 mortes e 6 feridos Março: 6 vítimas de tiros – 3 mortos e 3 feridos



10 baleados – 4 mortes e 6 feridos Março: 6 vítimas de tiros – 3 mortos e 3 feridos Abril: 5 baleados – 1 morte e 4 feridos



5 baleados – 1 morte e 4 feridos Maio: 9 atingidos por disparos – 2 mortos e 7 feridos



9 atingidos por disparos – 2 mortos e 7 feridos Junho: 6 baleados – 2 mortos e 4 feridos



6 baleados – 2 mortos e 4 feridos Julho: 2 pessoas baleadas – 1 morte e 1 ferido



2 pessoas baleadas – 1 morte e 1 ferido Agosto: 11 baleados – 5 mortos e 6 feridos

Número de tiroteios sobe em 5%

Ainda de acordo com dados do instituto, foram 145 tiroteios/disparos de arma de fogo no Grande Recife durante o mês de agosto.

O número é 5% maior que o mesmo período no ano passado, quando ficou registrado 138 tiroteios.

Dos 145 tiroteios registrados no mês, 97% resultaram em mortos e/ou feridos. No Grande Recife, 171 pessoas foram atingidas por disparos, com 119 mortes e 52 feridos.

Houve uma redução de 4% no número de mortos, mas um aumento de 79% no de feridos, em comparação com agosto de 2023, quando 153 pessoas foram baleadas, resultando em 124 mortes e 29 feridos.

Quando comparado com julho, que contabilizou 118 tiroteios e 124 baleados (105 mortos e 19 feridos), agosto apresentou um aumento de 23% nos tiroteios, 13% mais mortes e um crescimento de 174% no número de feridos.

Cidades mais violentas do Grande Recife em agosto

Recife: 53 tiroteios, com 39 mortes e 33 feridos



53 tiroteios, com 39 mortes e 33 feridos Jaboatão dos Guararapes: 21 tiroteios, resultando em 18 mortes e 3 feridos



21 tiroteios, resultando em 18 mortes e 3 feridos Paulista: 13 tiroteios, com 11 mortos e 2 feridos



13 tiroteios, com 11 mortos e 2 feridos Camaragibe: 13 tiroteios, resultando em 10 mortos e 3 feridos



13 tiroteios, resultando em 10 mortos e 3 feridos São Lourenço da Mata: 11 tiroteios, com 9 mortes e 3 feridos

Bairros mais violentos do Grande Recife em agosto

Afogados (Recife): 5 tiroteios, 5 mortos e 2 feridos



5 tiroteios, 5 mortos e 2 feridos Vera Cruz (Recife): 5 tiroteios, 4 mortos e 2 feridos



5 tiroteios, 4 mortos e 2 feridos Muribeca (Jaboatão dos Guararapes): 4 tiroteios e 4 mortos



4 tiroteios e 4 mortos Dois Unidos (Recife): 4 tiroteios, 2 mortos e 11 feridos



4 tiroteios, 2 mortos e 11 feridos Ponte dos Carvalhos (Cabo de Santo Agostinho): 4 tiroteios, 2 mortos e 3 feridos



4 tiroteios, 2 mortos e 3 feridos Iputinga (Paulista): 4 tiroteios, 2 mortos e 2 feridos

