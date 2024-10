Grupo aliciava mulheres para casamentos de fachada com chineses em Pernambuco, aponta PF

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Investigação indicou que objetivo era tornar legítima a permanência dos chineses no Brasil. Em troca, as mulheres recebiam dinheiro

Uma operação da Polícia Federal em Pernambuco, deflagrada nesta terça-feira (1º), cumpriu dez mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa suspeita de aliciar mulheres para casamentos de fachada com chineses. O objetivo era tornar legítima a permanência dos estrangeiros no Brasil.

De acordo com nota oficial divulgada pela Polícia Federal, as investigações tiveram início em 2021, quando uma denúncia indiciou que havia fraude em pedidos de residência de estrangeiros no Brasil, fundamentados em casamento com nativas.

Ao longo do inquérito que apurou os crimes contra o sistema migratório nacional, os investigadores descobriram que a organização criminosa identificava mulheres solteiras e oferecia pagamentos em dinheiro para que os casamentos fossem efetivados. Os valores médios não foram revelados pela PF.

Na Operação Enlace, como foi denominada, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão no Recife, um em Paulista, três em Caruaru (no Agreste pernambucano) e dois em São Paulo. Uma grande quantidade em dinheiro foi apreendida, como mostram imagens divulgadas pela PF.

Todos os mandados foram expedidos pelo Juízo da 16ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco – Subseção Judiciária de Caruaru.



O nome da operação é uma alusão à relação matrimonial supostamente simulada pelos investigados.

CRIMES INVESTIGADOS

A Polícia Federal não divulgou o número de pessoas que estão sendo investigadas na operação. Mas destacou que os crimes são de formação de organização criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso.

Em caso de condenação, os integrantes do grupo podem pegar penas de mais de 19 anos de prisão.