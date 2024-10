Porto de Galinhas: Turista denuncia PMs por cobrança de dinheiro para não ser multado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No boletim de ocorrência, vítima contou que militares fizeram ameaças de prendê-lo caso quantia não fosse paga. Caso está sendo investigado

Os motoristas que seguem para as praias do Litoral Sul de Pernambuco, sobretudo nesse período de maior movimentação, precisam redobrar o alerta. Um turista procurou a Delegacia de Porto de Galinhas para denunciar que policiais militares o abordaram e cobraram dinheiro para que ele não fosse multado.



A queixa foi registrada na última quarta-feira (2). Segundo o relato, o turista e a esposa seguiam da praia de Maragogi, em Alagoas, com destino a Posto de Galinhas. A abordagem aconteceu na PE-09, em Nossa Senhora do Ó, distrito de Ipojuca.

No boletim de ocorrência está descrito que os policiais militares, que estavam em uma viatura, determinaram que o carro parasse. Eles então perguntaram se o o turista, ao volante, havia consumido bebidas alcoólicas nas últimas horas.

A vítima confirmou que havia bebido vinho na noite anterior. O policial teria dito que o bafômetro detecta o álcool mesmo depois de 12 horas e que se o motorista se recusasse a fazer o teste, seria multado.

Segundo a vítima, logo depois os policiais começaram a falar sobre o valor da multa (R$ 2.934,70) e "possíveis transtornos", como ter que arrumar um outro motorista para levar o carro. Mais adiante, os policiais disseram que estavam dispostos a "ajudar".

PEDIDO DE DINHEIRO VIA PIX

Nesse momento, ainda de acordo com a queixa, os policiais teriam cobrado 50% do valor da multa para liberar o casal. Sem acordo, os PMs teriam insistido para que os turistas pagassem ao menos R$ 500.



Com medo, o motorista pediu para a esposa fazer um PIX, mas ela se recusou. Irritado, o PM teria levado a mulher até a viatura e mostrado a mala, dizendo que o turista poderia ser preso.

Os celulares do casal descarregaram, e a transferência não foi feita. Os PMs passaram um número de CNPJ, dizendo ser a chave do PIX, e determinaram que o pagamento fosse realizado até as 19h daquele dia, caso contrário o motorista seria multado.

QUEIXA NA DELEGACIA DE PORTO DE GALINHAS

Após o ocorrido, a vítima procurou um advogado e registrou a queixa na Delegacia de Porto de Galinhas por concussão. Também repassou os dados da placa da viatura policial.

O crime de concussão consiste em exigir, direta ou indiretamente, vantagem indevida. Em caso de condenação, a pena prevista é de dois a oito anos de prisão, além de multa.



Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco declarou que a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS) instaurou uma investigação preliminar para apurar o caso. Disse ainda que o caso também está sendo investigado pela Delegacia de Porto de Galinhas.

COMO DENUNCIAR?

As vítimas de crimes cometidos por policiais podem procurar a Corregedoria da SDS para denunciar os casos. O prédio fica na Avenida Conde da Boa Vista, nº 428, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. O funcionamento é 24 horas.

As denúncias também podem ser feitas por e-mail: denuncia@corregedoria.sds.pe.gov.br. A outra opção é entrar em contato pelo telefone: 3184-2772.