Vídeo mostra grupo armado atirando e ostentando armas na Zona da Mata Norte

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um grupo armado está assustando moradores do distrito de Tejucupapo, em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Em um vídeo divulgado por meio das redes sociais, na noite do domingo (06), homens aparecem atirando para cima, ostentando armas de fogo e exibindo armas brancas.

As imagens já estão em poder da polícia. Mas o delegado responsável pelas investigações não quis comentar o caso.

A assessoria da Polícia Civil se pronunciou apenas por nota oficial.



"As polícias Civil e Militar estão atuando na esfera de suas atribuições, com o reforço do policiamento ostensivo na região e identificação dos participantes, para a devida responsabilização criminal", disse o texto.

"Quanto ao policiamento na localidade, ele é feito pela 3ª Companhia Independente, com o recobrimento do Grupo de Apoio Tático Itinerante (GATI)", completou.

VEJA O VÍDEO: