MPPE denuncia policial militar que matou ex-sogro a tiros no Sertão de Pernambuco

De acordo com a investigação, a vítima, Lázaro Maciel Soares da Silva, era contra o relacionamento que o agressor tinha com uma de suas filhas

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) ofereceu denúncia criminal contra o policial militar Gercino Bahia da Silva Júnior, por matar o ex-sogro no município de Belém de São Francisco, no Sertão de Pernambuco.

O crime ocorreu na noite de 7 de setembro deste ano e, segundo o ministério, ocorreu por motivo fútil. Além da denúncia pelo homicídio, o PM é acusado de constrangimento ilegal mediante grave ameaça contra outro homem, que foi ameaçado por Gercino para ajudá-lo a fugir do local do crime.

De acordo com o MPPE, a vítima do homicídio, Lázaro Maciel Soares da Silva, era contra o relacionamento que o agressor tinha com uma das filhas dele.

Após o crime, o PM ficou foragido por três dias até que se entregou a polícia de Belém de São Francisco, no dia 10 de setembro.

Relembre o crime

O MPPE relatou que o crime aconteceu após o policial ir buscar a namorada, filha da vítima, em casa.

No local, Gercino teria se desentendido com o então sogro e outros familiares, que pediram que ele se retirasse do local. Na ocasião, o PM efetuou três disparos para o alto e foi contido pela namorada e por um primo, que o convenceram a deixar o local.

Após a discussão, a vítima e os familiares foram à delegacia de Belém do São Francisco para registrar um boletim de ocorrência.

Gercino, ao saber do ocorrido, perseguiu o carro do então sogro e efetuou um disparo de arma de fogo contra o veículo, que estava ocupado por várias pessoas.

Lázaro estacionou o carro em uma rua movimentada, acreditando estar mais seguro, mas Gercino o seguiu e atirou seis vezes, acertando o homem na barriga, nas costas e nos ombros. Lázaro foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

VÍDEO: PM mata a tiros ex-sogro após vítima registrar queixa de ameaça em delegacia