Ônibus é incendiado em Olinda após confusão envolvendo motorista e ocupantes de carro de luxo

*Com informações da TV Jornal

Na manhã desta segunda-feira (14/10), um ônibus da linha Jardim Brasil/Joana Bezerra foi incendiado na Avenida Doutor Luiz Correia de Brito, em Sítio Novo, Olinda. Testemunhas relataram à TV Jornal que as chamas foram provocadas após o ônibus colidir com uma BMW.

Após o sinistro de trânsito, os ocupantes do carro de luxo, armados, teriam ameaçado o motorista e os passageiros. De acordo com os relatos, eles retornaram ao local com pneus e combustível e atearam fogo no ônibus.

As chamas se alastraram, atingindo postes e a fachada de uma residência. A Neoenergia foi acionada para atuar no local.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que uma equipe da Polícia Científica esteve no local e realizou a perícia. A PM esclareceu, ainda, que o laudo será encaminhado para a Polícia Civil, que está responsável pelo inquérito e iniciou as investigações. As diligências seguirão até o esclarecimento total dos fatos.

A PM não confirmou se houve um incêndio criminoso.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Aldo Lima, afirmou que o motorista do coletivo está em estado de choque. "O motorista não tem condições de voltar ao trabalho neste momento e vamos fazer o possível para ajudar no que for necessário", destacou.