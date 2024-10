Raphael Guerra, colunista de Segurança do JC, recebe prêmio do CNJ

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Solenidade do IV Prêmio Juíza Viviane Vieira do Amaral, de Proteção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar, ocorreu nesta terça-feira

A solenidade do IV Prêmio Juíza Viviane Vieira do Amaral, de Proteção às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorreu na tarde desta terça-feira (22), no plenário da instituição, em Brasília (DF).

A abertura foi conduzida pelo ministro Luís Roberto Barroso, presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF). Em sua fala, o ministro destacou a importância de iniciativas de combate à violência contra a mulher e registrou que os números seguem muito altos no País.

Ao todo, seis categorias foram premiadas. Em "mídia", o vencedor foi o jornalista Raphael Guerra, titular da coluna Segurança do Jornal do Commercio.

"Em pouco mais de um ano, mais de 15 reportagens foram publicadas no portal e na versão Premium do JC com foco na prevenção à violência contra a mulher, contando histórias, apresentando estatísticas e cobrando do Poder Público mais ações para combater esses crimes tão absurdos. O prêmio concedido pelo CNJ é um reconhecido não só ao JC, único veículo do País vencedor, mas também reforça o papel relevante dos veículos de comunicação na prevenção à violência contra mulher", disse Raphael Guerra.

As outras categorias premiadas foram: tribunais, representantes da magistratura, do Sistema de Justiça Criminal – Ministério Público, Defensoria Pública – da advocacia, servidores, além de produção acadêmica e organizações não governamentais.