Polícia Civil prende suspeito de matar mulher trans no bairro do Ibura, no Recife

Nesta sexta-feira (25), a Polícia Civil de Pernambuco prendeu em flagrante o principal suspeito do homicídio de Evellyn Marcelly, mulher trans encontrada morta no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, ontem (24).

A vítima, cujo corpo foi achado coberto por uma lona, estava com as mãos amarradas, indicando sinais de possível violência. O caso chamou atenção pela brutalidade.

Polícia Civil realiza prisão em flagrante

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio da equipe da 3ª Delegacia de Homicídios, prendeu, em flagrante, o suspeito de matar Eevellyn um dia após o crime.

Segundo informações oficiais, o homem foi flagrado por câmaras de segurança, carregando e jogando o corpo de Evellyn amarrado e enrolado.

Após a conclusão dos procedimentos legais, o detido será apresentado em audiência de custódia, onde a Justiça decidirá sobre sua prisão preventiva.

Confira a nota da PCPE na íntegra:

"Na data de hoje (25), a Polícia Civil de Pernambuco, por meio de equipe de Polícia da 3ª Delegacia de Homicídios - coordenada pelos Delegados Caio Morais e Cley Anderson, realizalou a prisão em flagrante da pessoa de um homem, o qual é suspeito de participar do homicídio da mulher trans EVELLYN MARCELLY, no último dia 24/10/2024, no bairro do Ibura, Recife.

O suspeito foi flagrado por câmeras de segurança carregando e jogando, em via pública, o corpo de Evellyn, que estava amarrado e envolto em um lençol.



Com essa prisão, a 3ª DPH reafirma seu compromisso no combate à criminalidade violenta, proporcionando uma resposta imediata e eficaz para aumentar a sensação de segurança na comunidade.



Após os procedimentos legais habituais, o acusado será apresentado em audiência de custódia".

Entenda o caso

Nesta quinta-feira (24), o corpo de Evellyn Marcelly foi localizado em via pública do bairro do Ibura. De acordo com a Polícia Civil, Evellyn estava amarrada e coberta por uma lona.

Os indícios sugerem que o homicídio pode ter ocorrido em outro local, com posterior desova do corpo no Ibura.

As autoridades não divulgaram detalhes sobre a causa da morte e trabalham com a hipótese de que o crime tenha sido premeditado.

Com a prisão do suspeito, a Polícia Civil dará continuidade ao processo investigativo para esclarecer a motivação do crime e identificar se há outros envolvidos.