Armas e drogas: batalhão da PM é denunciado por armazenar materiais ilícitos no Recife

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) investiga uma denúncia, feita na manhã desta quarta-feira (30), sobre o 16º Batalhão da Polícia Militar estar armazenando materiais ilícitos, no Centro do Recife.

Segundo a SDS, o montante foi encontrado pelo 2º Ten. Carvalho, que solicitou que toda a equipe se dirigisse à sede. Lá, foi informado sobre um forte cheiro de drogas vindo de um armário no alojamento de cabos e soldados.

Com testemunhas presentes, o armário, sem identificação, foi aberto, revelando uma grande quantidade de entorpecentes e armamentos.

Foram encontrados 2 pacotes de drogas de aproximadamente 2kg cada, 579 papelotes de maconha, 10 pedras de crack, munições de vários calibres, uma farda de bombeiro, um simulacro de pistola, coletes balísticos, uma balança de precisão, entre outros itens.

Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) para medidas legais.

Denúncia sobre o 16º Batalhão da Polícia Militar

A PM se pronunciou sobre o fato e esclareceu que está investigando a denúncia. Além disso, reforçou que não tolera qualquer falta de ética dentro da corporação.

Nota da PM

A Polícia Militar informa que, imediatamente após receber a denúncia, o comando da unidade acionou a Diretoria de Polícia Judiciária Militar (DPJM), que está adotando todas as medidas administrativas necessárias para o total esclarecimento dos fatos. Contando, inclusive, com o apoio técnico do Instituto de Criminalística (IC).

A Corporação reafirma sua intolerância a quaisquer atos incompatíveis com a ética profissional e permanece firme no compromisso com a transparência e a integridade de suas ações, assegurando à sociedade uma apuração rigorosa e imparcial.