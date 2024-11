Falso investimento: homem de Caruaru é investigado por golpe de R$ 10,8 milhões para suposto investimento na Bolsa de Nova Iorque

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) cumpriu nesta quinta-feira (7) 34 mandados de busca e apreensão no Estado dentro da operação Nova Iorque, em parceria com a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC). Segundo a PCSC, os investigados constituíram uma empresa em São Paulo, chamada de Kiplar, que simulava investimentos na bolsa americana de Nova Iorque e, com isso, recebia valores milionários que não retornavam para as vítimas. Um aposentado de Santa Catarina teria repassado cerca de R$ 11 milhões aos investigados.

Ao todo, foram cumpridos 183 ordens judiciais em 12 estados do Brasil, com o objetivo de investigar o esquema. Além disso, também foram bloqueados cerca de R$ 10,8 milhões e apreendidos equipamentos eletrônicos notebooks e e celulares dos três principais alvos.

Durante a investigação, ficou constatado que o responsável pela empresa estava morando na cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O homem teria repassado grande parte dos valores para outros dois investigados do Recife, que espalharam a quantia em 175 contas, emprestadas por terceiros, pelo País.

Segundo o delegado da PCSC, Leonardo da Silva, os investigados podem ser autuados por organização criminosa. "A gente vai verificar se tem outros envolvidos e posteriormente vamos encerrar as investigações indiciando os investigados aí Provavelmente em crimes de estelionato Associação criminosa e lavagem de dinheiro", informou o delegado.

De acordo com a polícia, a vítima teve contato com a empresa ainda em 2021, sem perceber que estava sendo vítima de um golpe, já que a empresa possuía registros para operar. Durante as investigações, foi descoberto que o proprietário da empresa residia em Caruaru e havia repassado R$ 9 milhões do valor inicialmente investido um casal que atuava com ele a partir do Recife e, por conseguinte, distribuia os recursos para outras 175 contas de terceiros espalhados por todo o Brasil, sem que o devido investimento fosse feito.

Mandados de busca e apreensão

Durante a operação, foram apreendidos cerca de 10 veículos, sendo cinco desses em Pernambuco, além de celulares e dinheiro em espécie. Foi efetuado ainda o bloqueio de contas e de imóveis de todos os investigados, tanto os donos da empresas, quanto dos que emprestavam as contas. Ainda segundo a polícia, os carros apreendidos serão enviados para Santa Catarina, além de um pedido judicial para venda antecipada dos veículos para devolver os valores da vítima.

Produtos apreendidos pela Polícia durante a operação. - Polícia Civil de Santa Catarina

Além da PCPE, a Polícia Civil dos seguintes estados participou da operação nacional: Paraíba, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás, Distrito Federal e Paraná.

Reclame Aqui

Na página do site "Reclame Aqui", site de reclamação e pesquisa que atua como um canal independente de comunicação entre consumidores e empresas, a página de Kiplar não respondeu nenhuma das reclamações registradas, sendo que 50,55% dessas são usuários reclamando por propaganda enganosa. Acesse a página da Kiplar no ReclameAQUI, clicando nesse link.