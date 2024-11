Sushiman é morto em assalto na calçada de fórum, no Centro do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um novo caso de latrocínio (roubo seguido de morte) expôs, mais uma vez, a insegurança e a falta de atenção do Poder Público nas ruas do Centro do Recife - sobretudo no horário da noite. Um sushiman foi morto a facadas na calçada do Fórum Thomaz de Aquino, no bairro de Santo Antônio, nessa quarta-feira (13).

Michel Jung Loureiro Júnior, de 26 anos, caminhava em direção ao terminal do Cais de Santa Rita, por volta das 22h30, quando sofreu a abordagem criminosa.

Pouco antes de ser morto, ele, o pai e a madrasta concluíram mais um longo dia de trabalho na construção de um sushibar no bairro da Boa Vista, também na área central. O trio caminhou até uma parada de ônibus na Rua 13 de Maio, no bairro de Santo Amaro.

Depois, sozinho, Michel continuou o caminho até o terminal. Na Rua Martins de Barros, já perto do local onde aguardaria o coletivo para voltar para casa, ele foi surpreendido por dois criminosos.

A vítima foi morta com várias facadas e teve a bolsa e o celular levado, segundo testemunhas.

Michel Jung Barbosa iria inaugurar um restaurante de sushi nos próximos dias - DIVULGAÇÃO

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, o crime. "As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso", disse o texto.

Até agora, nenhum suspeito foi identificado e preso.

FAMÍLIA DEVASTADA PELA DOR

O sushiman deixou uma esposa grávida e dois filhos. Bastante abalado, o pai contou que o filho era o braço direito dele no trabalho e que ele tinha muitos sonhos e planos.

"Ele estava super feliz. No dia 19, íamos inaugurar nosso restaurante. Estava indo tudo bem. Agora estou sem chão", lamentou Michel Jung, em entrevista à TV Jornal, enquanto aguardava a liberação do corpo, no Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro.

"Esse crime não pode ficar impune. Foi na frente de um fórum de justiça. Não havia um policial no local", completou.

Em nota, a Polícia Militar disse apenas que foi "acionada para a ocorrência e realizou o isolamento do local até a chegada dos órgãos competentes".

Leia Também Centro do Recife terá mais policiais e uso de drones para as compras de fim de ano

LATROCÍNIOS EM PERNAMBUCO

De acordo com estatísticas da Secretaria de Defesa Social (SDS), 63 casos de latrocínio (roubo seguido de morte) foram registrados em Pernambuco entre janeiro e outubro. Desse total, 16 ocorreram no Recife.

No mesmo período de 2023, a polícia somou 72 latrocínios no Estado, sendo 12 na capital.