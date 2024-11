Centro do Recife terá mais policiais e uso de drones para as compras de fim de ano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Polícia Militar anunciou operação, a partir desta sexta-feira (15), para inibir as ações criminosas no período de maior movimentação no comércio

Com maior movimentação no comércio para as compras de fim de ano, a Polícia Militar de Pernambuco anunciou, nesta quinta-feira (14), o início da Operação Papai Noel. Além do reforço policial, que ocorre todos os anos, serão usados drones e helicóptero para monitorar as principais ruas do Centro do Recife e identificar possíveis ações criminosas.

"Estaremos diariamente com cerca de 180 policiais militares de diversas modalidades. A gente dividiu em quadrantes de segurança, contemplando os bairros da Boa Vista, Santo Amaro, Coelhos e São José e Santo Antônio, já que esses dois últimos trazem muita gente no final do ano", afirmou o coronel João Barros, diretor de planejamento operacional da PM.



O reforço começa nesta sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República. A partir desta data, o comércio do Centro do Recife não irá mais fechar até o final do ano.

A expectativa é de que as vendas nesse período cresçam entre 8% e 12%, em relação ao ano passado, segundo Fred Leal, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL) e do Sindilojas.

"O reforço policial contará com 15 duplas de PMs a pé, nove ciclopatrulhas, seis motocicletas da Rocam, seis viaturas a quatro rodas, algumas delas equipadas com drones. Um helicóptero também fará sobrevoo diariamente para dar apoio ao policiamento ostensivo. Também haverá um Posto de Observação Elevado no Pátio do Carmo com 14 câmeras", disse o coronel.

O reforço é mais que necessário, sobretudo nessa época do ano, para evitar episódios de violência como o latrocínio (roubo seguido de morte) do turista alemão Werner Duysen Gurkasch, de 81 anos.

A vítima e o marido foram abordados perto da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, na Avenida Dantas Barreto, bairro de Santo Antônio, em 8 de dezembro de 2022.

Os estrangeiros não entenderam e acabaram sendo feridos. Werner não resistiu aos ferimentos e morreu. Posteriormente, os criminosos foram presos e condenados na Justiça.

REFORÇO EM OUTRAS REGIÕES

A operação também será deflagrada em outros centros comerciais da Região Metropolitana e do interior do Estado, informou a PM.

O coronel declarou que o reforço não deixará outras áreas do Estado descobertas, já que essas escalas são extras. "Serão pagas 2,8 mil cotas extras já previstas no planejamento do governo."