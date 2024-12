Policial se recusa a pagar motorista de aplicativo e o mata a tiros no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Motoqueiros realizam um protesto em Camaragibe para cobrar a atenção das autoridades de segurança. Entenda as primeiras informações sobre o caso

Com informações da TV Jornal

Um policial militar matou à tiros o motociclista por aplicativo Thiago Fernandes Bezerra, de 23 anos, no bairro Alberto Maia, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

O crime aconteceu na tarde do último domingo (1º), em frente ao Condomínio Parque Real Carden, situado na Rua Barão de São Francisco.

As informações iniciais são de que o PM não teria pago a corrida, no valor de R$ 7, e o motoqueiro desceu da moto e o confrontou. "Vai fazer o quê? Vai atirar em mim?", disse Thiago Fernades de braços abertos". O PM atirou logo em seguida na barriga do motoqueiro.

Ainda não se sabe o porquê do PM ter se recusado a pagar.

O suspeito que não teve o nome divulgado, entrou no condomínio, trocou de camisa e que tentou fugir após o ocorrido. Ele foi localizado dentro de um ônibus na Avenida Belmiro Correia, e foi agredido por populares.

Em seguida, ele foi conduzido para uma viatura da Polícia Militar e socorrido para o Hospital Aristeu Chaves (CEMEC).

Na manhã desta segunda-feira (2), motoqueiros e colegas de Thiago Fernandes Bezerra estão realizando um protesto pedindo justiça. Os manifestantes colocaram fogo em pneus.

A avenida Dr. Belmino Correia, no Centro da cidade está paralisada e foi registrado pessoas descendo de coletivos e caminhando a pé para os seus destinos.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e aguarda nota.