Prefeitura de Olinda proíbe o uso e a comercialização de armas de gel

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Prefeito Professor Lupércio assinou decreto nesta quarta-feira (11), após registros de casos de pessoas feridas nos olhos no Grande Recife

O uso e a comercialização de armas de gel está proibido no município de Olinda. O decreto foi assinado pelo prefeito, Professor Lupércio, nesta quarta-feira (11), após os registros de casos de pessoas feridas nos olhos no Grande Recife.



Olinda é o primeiro município de Pernambuco a proibir o uso das armas de gel. Paulista, também no Grande Recife, aprovou uma lei, na terça-feira (10), proibindo apenas a comercialização, fabricação ou distribuição.

Segundo nota da Prefeitura de Olinda, o decreto tem como foco principal a conscientização e orientação às crianças e adolescentes, assim como aos pais e responsáveis, incluindo um trabalho de palestras, visitação às escolas das redes pública e privada de ensino, fixação de cartazes e distribuição de cartilhas de orientação.

Segundo dados mais recentes, apenas nos últimos dez dias, foram registrados cerca de 150 incidentes no Grande Recife, incluindo casos graves de lesões oculares.

A Prefeitura ressalta que "essa situação também preocupa pela natureza carnavalesca da cidade, que já está imersa no período de prévias".

Entretanto, ressaltou a gestão, a proibição não se estende a prática esportiva conhecida como paintball, desde que em locais adequados e revestidos da devida segurança.

Paulista

Em relação à lei sancionada pelo prefeito Yves Ribeiro (PT), em Paulista, os estabelecimentos que comercializarem as armas de gel poderão sofrer sanções, como a suspensão dos alvarás de funcionamento e multas. A autoria do PL nº 154/2024 foi do vereador Eudes Farias (MDB).

"Temos que cortar o mal pela raiz para evitarmos que aconteça algo pior. Já há casos de acidentes com armas de bola de gel, daí a importância da lei”, destacou o prefeito, em nota.

Alepe

Um projeto de lei está sendo discutido na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para a proibição da comercialização e do uso das armas de gel no Estado.

O PL visa atualizar a Lei Estadual nº 12.098/2001, diante do aumento de incidentes relacionados a esses dispositivos que disparam balas de gel.

O texto do projeto de lei está tramitando na Casa e passará pelas comissões antes de ser levado ao plenário da Alepe.