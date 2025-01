Dois homens desaparecem em açude após tentarem fugir de assalto em Dois Irmãos, no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com informações da repórter Suelen Brainer, da TV Jornal



O que deveria ser um momento de lazer entre amigos se transformou em uma tragédia no bairro de Dois Irmãos, na zona Norte do Recife. Renan da Silva Carvalho, de 21 anos, chegou ao açude do Prata acompanhado de nove amigos, nessa quinta-feira (2).

Durante o passeio, uma mulher desconhecida apareceu no local com som e bebidas, chamando a atenção do grupo. Segundo relatos da família de Renan, ele chegou a comentar com os amigos que achou estranha a presença dela, principalmente por se tratar de uma área isolada, rodeada por mata.

Em seguida, quatro homens encapuzados e fortemente armados chegaram ao local e anunciaram um assalto. A esposa de Renan relatou que, diante do pânico, o jovem pulou no açude em um ato de desespero, tentando escapar da situação.

De acordo com um amigo de Renan, o jovem não esperou a ordem dos assaltantes, que haviam instruído o grupo a tirar toda a roupa e pular na água. Ainda segundo os relatos, ao ser surpreendido pela profundidade do açude, o jovem acabou perdendo as forças.

Desesperado, ele gritou pedindo a Deus para cuidar de sua filha, de apenas quatro meses, afirmando que não queria morrer. Nesse momento, os assaltantes teriam ordenado a um amigo de Renan, identificado como Neto, que pulasse no açude para tentar salvar o rapaz.

"Se vocês deixarem ele morrer, todos aqui morrem", teria dito um dos criminosos, de acordo com a esposa de Renan, em entrevista à TV Jornal nesta sexta-feira (3). Neto tentou socorrer Renan, mas também desapareceu nas águas.

Buscas estão sendo feitas e o caso está sendo investigado

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que foi acionado, por volta das 15h, dessa quinta-feira para atendimento a uma ocorrência de desaparecimento, no Açude do Prata, no bairro de Dois Irmãos.

"As buscas foram iniciadas pelas equipes de salvamento e mergulho e duraram até às 18h. Na manhã de hoje (03), os trabalhos foram retomados e as buscas seguem em andamento", disse o CMPE, por nota.

Ainda de acordo com os bombeiros, a Polícia Civil de Pernambuco instaurou inquérito para apurar o caso, mesmo sem nenhum registro realizado até a manhã desta sexta-feira (3).

