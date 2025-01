Em Jaboatão, homem é morto a tiros e criança de quatro anos é baleada na cabeça

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com informações da repórter Suelen Brainer, da TV Jornal

Na noite dessa quarta-feira (1º), um homicídio no Terminal do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, chocou os moradores das proximidades. Um homem de 46 anos foi morto a tiros na Rua José Lins do Rego, no Alto do Caboclinho.

No momento do crime, uma criança de quatro anos, filho da vítima, também foi atingida por disparos de arma de fogo. De acordo com informações preliminares, o tiroteio teve início em frente à residência da vítima, e a criança acabou sendo atingida por um disparo na cabeça.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que está investigando o caso, tratando-o como tentativa de homicídio e homicídio consumado. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias e identificar os responsáveis pelo crime.

Também não há informações sobre o estado de saúde da criança, que foi encaminhada para o Hospital da Restauração (HR), no Derby.

Confira os detalhes no programa Primeiro Impacto: