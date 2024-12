Juntos pela Segurança: 2.400 novos policiais militares devem começar a atuar em Pernambuco em julho de 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em novembro, iniciaram as capacitações de 2.892 profissionais da segurança, incluindo praças e oficiais do Corpo de Bombeiros e PMs

Durante a aula inaugural do Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP 2024), realizada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, nesta segunda-feira (30), o Governo do Estado reforçou que, até 2026, mais de 7.000 novos profissionais serão incorporados às polícias Militar, Civil, Científica e ao Corpo de Bombeiros.

Atualmente, a Polícia Militar de Pernambuco conta com um efetivo de aproximadamente 16 mil policiais, segundo dados do próprio governo, entretanto, o Portal da Transparência indica que o ideal seria um efetivo de 27 mil PMs no Estado.

A aula inaugural da primeira chamada do CFHP 2024, que é a última etapa da realização do concurso público antes do ingresso efetivo na PMPE, contou com a presença de 2.064 alunos do sexo masculino e 336 do sexo feminino. Coordenado pela Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa (DEIP) da Polícia Militar, o curso é um processo fundamental para a capacitação dos futuros praças da corporação, preparando-os para assumirem o cargo de soldados.

“Através do Juntos pela Segurança, estamos garantindo investimentos na segurança pública do nosso Estado, comprando equipamentos, viaturas, coletes à prova de bala, armamento, equipamentos de inteligência para a Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, o maior investimento da nossa história, mas precisamos de gente. Com a nossa decisão de fazer o maior concurso da história de Pernambuco, em julho do ano que vem estaremos com esses 2.400 policiais fazendo parte da corporação da Polícia Militar”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

Reforço na segurança pública

Em novembro, praças e oficiais do CBMPE e oficiais da PMPE iniciaram as capacitações. No total, são 2.892 profissionais da segurança em formação. Segundo o comandante da Polícia Militar, Coronel Torres, o incremento da corporação será ainda maior com o início do próximo curso ainda em 2025.

“Além desses 2.400 novos alunos, nos próximos meses serão convocados mais 2.400, num total de 4.800 novos policiais militares para as fileiras da instituição. Será um processo intenso de formação, com disciplinas de direitos humanos, saúde mental e disciplinas técnicas, como tiro e abordagem. São disciplinas importantes, de modo que, ao final do curso, eles possam estar prontos para o trabalho em prol da sociedade pernambucana”, contou Torres.

Toda a capacitação vai durar cerca de sete meses, com uma carga horária total de 1.080 horas/aula, distribuídas em 39 disciplinas, como sistema de segurança pública, fundamentos do direito, psicologia aplicada, qualidade do atendimento aos grupos vulneráveis, direitos humanos aplicados à atividade policial militar, gerenciamento de crises, saúde mental e qualidade de vida.

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, ressaltou que, com a conclusão do curso, o aumento no efetivo contribuirá para a melhoria da Polícia Militar.

"Já estamos conseguindo reduzir os principais indicadores de violência no estado, como homicídios, roubos e violência contra a mulher. Com esse reforço nas ruas, daremos um passo decisivo na transformação da segurança pública de Pernambuco", afirmou Carvalho.