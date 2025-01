Juiz decreta prisão de dois suspeitos por ataque ao MST em Tremembé

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O juiz Flavio de Oliveira Cesar, da Vara do Júri de Taubaté (SP), decretou neste domingo a prisão temporária, por 30 dias, de dois suspeitos de participação no ataque a um assentamento do Movimento dos Sem Terra (MST), na sexta-feira, em Tremembé, no Vale do Paraíba.

A ação deixou dois mortos e seis feridos. O magistrado afirmou que a prisão de Antonio Martins dos Santos Filho, o "Nero do Piseiro", e Ítalo Rodrigues da Silva é imprescindível.

"Soltos, eles poderão prejudicar o andamento das investigações, seja intimidando testemunhas e vítimas sobreviventes, seja dando continuidade a atos de violência para eliminar possíveis delatores. A agressividade com que os crimes foram praticados reforça a necessidade de adoção da medida", anotou o magistrado.

Segundo o juiz, há "indícios consistentes de autoria" do crime em relação aos dois. Conforme as investigações, a dupla, junto de outras pessoas ainda não identificadas pela polícia, invadiu o assentamento em carros e motocicletas.

Segundo o Ministério Público de São Paulo, houve uma discussão sobre "disputa de terrenos" e o grupo abriu fogo. Os assentados Valdir do Nascimento, de 42 anos, e Gleison Barbosa de Carvalho, de 28 anos, morreram no local.

Nero do Piseiro já havia sido detido em flagrante pela Polícia Civil. Ele foi encontrado no sábado, em uma casa no bairro Santa Tereza, em Taubaté. Durante a diligência, a polícia não apreendeu armas ou objetos que o vinculassem ao crime, o que fez com que a Justiça relaxasse a prisão em audiência de custódia. No entanto, ele não saiu do cárcere.

Enquanto corria o prazo para que fosse realizada a audiência, o Ministério Público pediu a prisão do suspeito, que foi prontamente decretada pelo juiz Flavio de Oliveira Cesar. À polícia, Nero do Piseiro disse estar arrependido e declarou apenas que "foi chamado para ir lá". Ele não deu detalhes sobre quem o teria chamado.

Ítalo Rodrigues da Silva não tinha sido preso até a noite do domingo. Ele foi identificado por equipes do Departamento de Investigações Criminais de Taubaté. Foram feitas diligências em campo, mas o suspeito não havia sido localizado em nenhum dos endereços registrados nos sistemas policiais.

A decisão do juiz indica que sobreviventes do ataque identificaram Nero do Piseiro e Ítalo Rodrigues da Silva por meio de fotografias.

Ministros comparecem ao velório das vítimas

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, foi no domingo ao velório de Valdir do Nascimento e Gleison Barbosa de Carvalho, em Tremembé, e disse que vai pedir ao governo de São Paulo proteção policial aos moradores do assentamento. O local abriga 46 famílias.

"Estamos cobrando da polícia que ela possa esclarecer quem são os mandantes desse crime, para que tenhamos a total dimensão de quem está por trás dele. Esse crime assusta porque se trata de agricultores pacíficos", afirmou Teixeira.

A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, compareceu ao velório a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Polícia Federal também apura o caso.