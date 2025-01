Ex-PM é flagrado arremessando celular de cela de presídio no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Diretor do Centro de Reeducação da Polícia Militar descobriu irregularidade após mensagem da esposa de um preso alegando que estaria sendo ameaçada

Um processo administrativo disciplinar foi instaurado, na última segunda-feira (20), para apurar a conduta de um ex-soldado que foi flagrado no momento em que arremessava um celular de uma cela do Centro de Reeducação da Polícia Militar (Creed), em Abreu e Lima, no Grande Recife.

A descoberta aconteceu após o diretor do presídio militar, major Saulo Cerqueira, receber mensagens de WhatsApp de uma mulher que se identificou como esposa de um dos presos, em 28 de agosto do ano passado. Na ocasião, ela alegou que estava recebendo ameaças e que possivelmente os autores estavam no Creed.

Segundo documento interno da PMPE, obtido pela coluna Segurança, o diretor determinou que fosse feita uma vistoria em todas as celas da unidade prisional.

"Foi observado que o reeducando Sérgio Thiago [da Silva Rodrigues] tentou se desfazer de um celular arremessando-o para fora de sua cela, através da entrada de ventilação. O aparelho celular, um modelo Redmi nas cores azul e prata, foi apreendido e depositado junto ao Armário de Custódia da Diretoria de Polícia Judiciária Militar", descreveu o documento.

Uma investigação preliminar foi instaurada e, em depoimento, o diretor do Creed reforçou que Sérgio Thiago tinha histórico de faltas graves.

A mulher que fez a denúncia seria companheira de outro militar preso, mas não foram identificadas irregularidades contra ele na apuração. O nome será preservado.

Com a conclusão dessa primeira etapa, a decisão da Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar foi determinar a abertura do processo administrativo disciplinar, visto que há os indícios de falta grave praticada pelo ex-PM.