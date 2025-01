VÍDEO: Policiais filmados agredindo homem em festa em Pernambuco são identificados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mesmo sem mostrar resistência, vítima foi agredida com socos, tapas e cotoveladas por dois militares no evento do padroeiro de Camocim de São Félix

Dois policiais militares foram filmados agredindo um homem que participava de uma festa de rua em homenagem ao padroeiro do município de Camocim de São Félix, no Agreste de Pernambuco. A Corregedoria da Secretaria de Defesa Social (SDS) instaurou uma investigação e já identificou os autores da violência policial.

O vídeo, que circula nas redes sociais, foi publicado inicialmente pela agência Marco Zero Conteúdo. Nas imagens, gravadas possivelmente na noite do último domingo (26), um grupo de policiais militares aparece próximo ao homem, que está sem camisa no meio da festa. Não é possível ouvir o diálogo.

As imagens mostram que dois dos militares praticam as agressões com socos, tapas e cotoveladas, mesmo sem a vítima demonstram resistência. O homem chega a vestir a camisa. O vídeo foi gravado por um turista.

Não há informações oficiais se o homem prestou queixa da violência policial sofrida.

Por enquanto, os policiais militares não foram afastados das atividades nas ruas.

O que diz a Polícia Militar?

Em nota oficial, a Polícia Militar de Pernambuco declarou que também tomou conhecimento do fato na terça-feira (28) e que a "ação dos policiais militares será apurada por meio de rigoroso Procedimento Administrativo Disciplinar".

Disse ainda que "não compactua com situações que envolvam abusos de autoridade e/ou agressões físicas e reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar da sociedade pernambucana".

Como denunciar violência policial?

A SDS dispõe de dois canais para registro de reclamações ou denúncias contra policiais.

A Corregedoria oferece atendimento 24 horas, inclusive nos finais de semana e feriados. O cidadão pode entrar em contato pelo telefone (81) 3184.2772, e-mail: denuncia@corregedoria.sds.pe.gov.br, ou presencialmente na Avenida Conde da Boa Vista, nº 428, área central do Recife.

Já a Ouvidoria da SDS atende pelo telefone 181 ou 0800-081-5001, com ligação gratuita, de segunda a sábado, das 7h às 19h.

As denúncias também podem ser feitas pelo e-mail ouvidoria@sds.pe.gov.br, presencialmente na Rua São Geraldo, nº 110, de segunda a sexta, das 8h às 17h, no bairro de Santo Amaro, ou pelo site www.portaisgoverno.pe.gov.br/web/ouvidoria/fale-conosco.