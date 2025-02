Vídeo: Mulher denuncia ter sido agredida com chute por PM durante bloco de Carnaval no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um bloco de Carnaval no bairro de Vasco da Gama, na Zona Norte do Recife, terminou em confusão e denúncia de violência policial no último domingo (9). Uma foliã denunciou ter sido agredida com um chute no abdômen por um policial militar após questionar a atitude violenta do agente contra outra mulher.

O episódio foi registrado em vídeo e circulou nas redes sociais. As imagens mostram a mulher próximo à calçada, junto a outros foliões. No momento em que tenta se aproximar do policial para falar com ele, o agente responde com um golpe, derrubando-a.

Em entrevista à TV Jornal, a vítima, que preferiu não se identificar, contou o que aconteceu antes da agressão: "Eu acho que ele deu esse chute em mim porque eu vi ele fazendo isso com uma senhora que estava com uma criança. Aí ele foi lá e me chutou."

Após a agressão, outros foliões reagiram jogando água nos policiais, que responderam com spray de pimenta. Um dos agentes chegou a correr em direção ao grupo, mas os foliões rapidamente se dispersaram.

A mulher relatou que uma PM tentou conversar com ela a pedido do próprio agente que a chutou.

Polícia Militar abre investigação sobre o caso



Diante da repercussão, a Polícia Militar de Pernambuco se pronunciou por meio de nota à imprensa e informou que o 11º BPM instaurou um procedimento administrativo para apurar os fatos. A corporação afirmou que a investigação ajudará na identificação dos envolvidos e na adoção das medidas cabíveis.

"No término do bloco, tumultos e aglomerações exigiram a intervenção policial para dispersão dos grupos. A Corporação reforça que não compactua com qualquer abuso de autoridade e incentiva a população a denunciar eventuais desvios de conduta policial à Corregedoria Geral.", diz o texto.



