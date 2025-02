Assalto no Ceasa deixa suspeito morto e comerciantes assustados com a violência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE) voltou à normalidade na manhã desta terça-feira (11), com o fluxo intenso de comerciantes e compradores.

No entanto, o clima ainda era de tensão e indignação após o assalto cinematográfico ocorrido na segunda-feira (10), que terminou com um suspeito morto e três criminosos presos em flagrante.

O proprietário do estabelecimento alvo do roubo está assustado e preferiu não gravar entrevista, mas relatou à TV Jornal que essa não foi a primeira vez que sua loja sofreu um ataque.

Em 2023, criminosos disfarçados de técnicos da concessionária de energia abordaram funcionários que transportavam dinheiro e fugiram a pé. A polícia ainda investiga se há relação entre os dois crimes.

A insegurança dentro do Ceasa-PE tem preocupado quem trabalha no local. O repositor Ricardo Ramalho destacou a necessidade de reforço no policiamento.

"Deveria ter guarita de segurança na entrada e na saída. Tem segurança motorizada, tem Polícia Militar, mas não é o suficiente, pois são muitas lojas", afirmou.

O crime

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o grupo de assaltantes agindo rapidamente. Em um intervalo de apenas 11 minutos, eles roubaram uma quantia de dinheiro de um empresário dentro do Ceasa e, em seguida, tomaram um carro para fugir.

A fuga foi interrompida quando os criminosos tentavam trocar de veículo nas imediações da Avenida Recife, no bairro de Jardim São Paulo. Durante a abordagem policial, houve troca de tiros, e um dos assaltantes foi baleado e morreu no local.