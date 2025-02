Suspeito de tiroteio no Hospital de Areias é preso por tráfico de drogas no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Homem de 26 anos, que teria participado do tiroteio no hospital, foi detido em flagrante por tráfico de drogas em Afogados

Um suspeito foi preso em flagrante nesta terça-feira (11) no bairro de Afogados, no Recife, por tráfico de entorpecentes. Com ele, foram apreendidos 200 gramas de substâncias análogas a entorpecentes, embalagens e arma branca.

O suspeito, de 26 anos, também está sendo investigado por suposto envolvimento na investida criminosa no Hospital Geral de Areias na última segunda-feira (10), quando dois homens trocaram tiros com o vigilante da unidade, na tentativa de roubar sua arma.

Conexão com o crime no Hospital Geral de Areias

De acordo com o tenente-coronel Davidson Michel, comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM), uma foto do suspeito foi mostrada aos funcionários da unidade hospitalar, que o reconheceram como participante do crime.

Nas imagens das câmeras de segurança, ele aparece com o cabelo loiro, mas, após o crime, pintou os cabelos de preto para se misturar entre os moradores da comunidade, segundo o tenente-coronel.

"Conseguimos, através de uma fonte colaboradora, que atestava com 100% de certeza que este rapaz teria participado efetivamente daquela investida contra o vigilante”, explicou.

Durante a abordagem, o suspeito inicialmente não foi encontrado com drogas, mas os policiais notaram uma quantidade significativa de entorpecentes em um imóvel próximo.

“Ele estava em frente a um imóvel, que percebemos que era utilizado única e exclusivamente para guardar substâncias entorpecentes. Uma vez o efetivo olhando pela janela, observou uma certa quantidade de drogas naquele imóvel e em virtude do estado de flagrância, ele confessou o crime”.

De acordo com o tenente-coronel, o segundo suspeito, que teria ficado ferido durante o tiroteio no hospital, já foi identificado pela polícia. No entanto, seu nome não foi divulgado para não prejudicar as investigações.

"Temos informações sobre o cúmplice, mas preferimos não expor para não comprometer a operação policial", explicou.



Nota da Polícia Civil na íntegra

Na noite de terça-feira (11), a Polícia Militar de Pernambuco, por meio do 12º BPM, prendeu e encaminhou para a Central de Plantões da Polícia Civil (CEPLANC) um homem portando substâncias análogas a entorpecentes, embalagens e arma branca.

Ele é suspeito de participar, no dia anterior, da tentativa de homicídio de um vigilante em uma unidade hospitalar, no bairro de Areias.

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da CEPLANC, registrou a prisão em flagrante delito, por tráfico de drogas e o caso segue sob investigação da Delegacia de Afogados, em relação a ocorrência na unidade hospitalar.