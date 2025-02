Homem é morto a tiros após discussão em restaurante em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um homem de 29 anos foi morto a tiros após discussão em um restaurante em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, durante a madrugada deste domingo (16).

De acordo com relatos repassados à Polícia Civil, a vítima e o autor dos tiros estavam consumindo bebida alcoólica no Restaurante Ilha dos Navegantes, na Rua dos Navegantes, quando iniciaram uma discussão.

Leia Também Homem é preso após atirar contra ex-companheira e contra si mesmo em bar no Recife

Cerca de 20 minutos depois, o autor dos tiros retornou, realizou os disparos e fugiu. Segundo apuração da TV Jornal, a vítima se chama Geraldo Campelo da Paz Portela Neto, conhecido por Tinho. Ele foi a óbito no local.

Diligências

Por volta de 01h59, a 1ª Turma da Força Tarefa de Homicídios - Equipe I, chefiada pelo delegado Ricardo Bavaresco Bongiolo, foi acionada pela coordenação da força tarefa de homicídios para diligenciar sobre ocorrência.

"O autor saiu do local e retornou portando arma de fogo e realizou disparo contra a vítima, fugindo em seguida. As diligências seguem até o total esclarecimento do caso", diz a nota da Polícia.