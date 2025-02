Caso Tabira: Polícia Civil investiga linchamento de suspeito de matar criança de 2 anos e conduta do policiamento

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Polícia Civil e a Polícia Militar de Pernambuco vão investigar, em conjunto, o linchamento de Antônio Lopes Severo, de 42 anos, conhecido como Frajola, suspeito de violentar e assassinar Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos.

O homem foi linchado pela população quando era conduzido para a delegacia de Tabira. Vídeos nas redes sociais mostram o tumulto e a revolta da multidão

A mulher que é suspeita de ter participado do crime, Giselda da Silva Andrade, 30, também foi ferida. A prisão do casal ocorreu na noite desta terça (19) no município de Carnaíba.

Durante a transferência dos suspeitos, moradores da cidade retiraram o homem da viatura policial e o lincharam. O homem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

Investigações

Diante dos fatos, a Polícia Civil instaurou um inquérito para identificar os responsáveis pelo linchamento do suspeito. A conduta dos agentes que realizavam a escolta também será analisada.

"As diligências seguem para a total elucidação do crime contra o menor de idade e dos eventos subsequentes", informou a corporação.

Confira nota na íntegra:



"Uma ação integrada entre as polícias Civil e Militar resultou na captura do casal suspeito de assassinar um menino de 2 anos, no município de Tabira. A prisão dos suspeitos ocorreu na zona rural de Carnaíba. Eles foram conduzidos sob custódia, por um comboio policial, para a Delegacia de Polícia de Tabira, responsável pela investigação do caso. Antes de chegar até a unidade policial, um grande grupo de populares arrebatou um dos presos da equipe policial e passou a realizar seu linchamento. O suspeito foi socorrido, mas veio a óbito na unidade hospitalar. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o linchamento e identificar quem participou da ação. A conduta do policiamento também será apurada. Ressaltamos que as diligências seguem para a total elucidação do crime contra o menor de idade".

Crime

O crime ocorreu no bairro de João Cordeiro e foi registrado, de acordo com a Polícia Civil, como homicídio por violência doméstica e familiar.

Arthur foi encontrado sem vida e com indícios de violência física e sexual. O corpo do menino foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) para determinação da causa da morte.

No fim de semana, a mãe de Arthur estava em outro estado e deixou a criança sob os cuidados de Antônio e Giselda. Ainda não há informações sobre o motivo da viagem.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Joedna Soares, o casal já tinha antecedentes criminais e havia sido preso anteriormente por homicídio e tráfico de drogas.

No dia do crime, os suspeitos teriam agredido o menino e fugido do local. Uma vizinha encontrou a criança dentro da casa, com diversas lesões pelo corpo, e acionou a polícia. Ainda segundo a delegada, a mãe da vítima não teve envolvimento no crime.

O Conselho Tutelar foi acionado após a criança chegar ao hospital já sem vida. Segundo o conselheiro Júnior de Zé Rita, a instituição não tinha conhecimento da situação da família. "Até então, não tínhamos nenhuma informação. (...) Quando surgiu o nome da genitora foi que nós saímos colhendo informações até chegar no nome da criança, do Arthur", afirmou em entrevista à Rádio Pajeú.

Acompanhe as notícias de Pernambuco em tempo real



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />