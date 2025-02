Criança de dois anos foi encontrada morta com sinais de violência no Sertão de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O menino foi encontrado morto com sinais de violência sexual e agressão no município de Tabira, Sertão, no último final de semana

Um menino de apenas dois anos foi encontrado sem vida e com indícios de violência, física e sexual, no último domingo (16), no bairro de João Cordeiro, no Município de Tabira, Sertão pernambucano.

O conselho tutelar foi acionado no hospital, onde a criança já chegou em óbito. De acordo, José Nascimento Júnior, conselheiro da região, a instituição não tinha consciência da gravidade.

"Até então, não tínhamos nenhuma informação. (...) Quando surgiu o nome da genitora foi que nós saímos colhendo informações até chegar no nome da criança, do Arthur", afirmou o conselheiro tutelar.

Uma vizinha informou que a família estava morando na casa onde o menino foi encontrado a cerca de um mês e 15 dias. "A gente sente muito. Estamos realmente revoltados e que a justiça seja feita", pontuou concluiu a vizinha.

Além disso, o sentimento de revolta também passa pela família da suspeita. "O que acontecer, o que eles passar é porque merece. A verdade é essa", afirmou o irmão da suspeita.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando o caso registrado por meio da Delegacia de Tabira como homicídio por violência doméstica familiar.

O corpo da criança segue no IML para perícia, buscando determinar a causa da morte.

