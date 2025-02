Mãe de menino morto em Tabira diz que deixou filho com casal para ir trabalhar

A mãe do menino de 2 anos morto no município de Tabira, no Sertão de Pernambuco, usou as redes sociais para desabafar sobre o caso. E também para dar a versão dela sobre o motivo de ter deixado o filho com o casal suspeito do crime, ocorrido no último domingo (16).

"Eu não abandonei meu filho, eu estava trabalhando. Eu errei em confiar nessas 'almas sebosas'. Eu tenho provas de que estava em busca do sustento para o meu filho. A culpa é deles, e não minha. Pelo amor de Deus, eu não tenho mais cabeça para ler comentários negativos" , disse Geovana Ramos, mãe de Arthur Ramos Nascimento.

Ela contou ainda que o pai da criança já é falecido. E, por necessidade de ir trabalhar em outro Estado, deixou Arthur sob os cuidados do casal, que era amigo dela e já tinha colaborado em outras situações.

No dia do crime, uma vizinha encontrou Arthur em casa bastante ferido. Ela acionou a polícia.

Geovana disse que está sofrendo ameaças, mas que não tem culpa pelo assassinato do filho.

A delegada Joedna Soares, que investiga a morte do menino, já descartou qualquer participação dela no crime.

PRISÃO E LINCHAMENTO

Antônio Lopes Severo, de 42 anos, conhecido por Frajola, e Giselda da Silva Andrade, 30, foram presos, na terça-feira (18), na zona rural de Carnaíba, também no Sertão. No caminho até a Delegacia de Tabira, a viatura da Polícia Civil teria sido parada pela população, que, revoltada, tirou os suspeitos e agrediu.

Antônio foi espancado até a morte, enquanto Giselda sobreviveu. Ela foi levada para uma unidade de saúde, onde foi atendida e já recebeu alta. Ela está em um presídio feminino, mas o nome não será revelado pelo governo estadual por motivo de segurança.

Em nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) confirmou o linchamento do suspeito.

Disse ainda que a Polícia Civil vai apurar quem participou da ação que levou o suspeito à morte. "A conduta do policiamento também será apurada", disse o texto.

O casal já tinha passagem pela polícia por homicídio e tráfico de drogas.