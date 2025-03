"Torcida organizada nenhuma tem poder de determinar a camisa que o torcedor deve ir ao estádio", diz Coronel da PM

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (14), o coronel João Barros, da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), detalhou o esquema de policiamento para o Clássico das Multidões, entre Santa Cruz e Sport, no estádio do Arruda, neste sábado (15), às 16h30.

De acordo com o coronel, 874 policiais militares foram escalados para o policiamento, com 152 atuando internamente e 722 em atuação externa ao estádio, além de policiamento montado e equipes de motos. Dois helicópteros serão designados para sobrevoar o estádio do Arruda e arredores.

A atuação da PMPE não ficará restrita aos arredores do Arruda, segundo o coronel João Barros, com equipes distribuídas nos terminais integrados de ônibus e nas principais vias e corredores do Recife e Região Metropolitana.

“Estaremos nos terminais integrados, nas principais vias, todo o entorno do estádio do Arruda estará isolado e com o devido policiamento, inclusive montado, policiamento com motos, policiamento a pé, dessa forma a gente espera que o torcedor vá ao estádio e se sinta seguro e assista ao jogo tranquilamente”, afirmou.

“Também teremos dois helicópteros sobrevoando o estádio e também os arredores para identificar qualquer grupo de torcida que esteja se deslocando para que o policiamento possa atuar”, complementou.

Identificação de torcidas organizadas e torcedores infiltrados

O coronel também afirmou que os clubes estarão responsáveis por identificar torcedores do Sport que estejam indo para a partida.

Perguntado sobre a possibilidade de torcedores do Sport infiltrados na torcida do Santa Cruz no Arruda, o coronel João Barros relembrou o termo de ajustamento de conduta, pactuado entre os três principais clubes da capital (Sport, Santa Cruz e Náutico) com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e as forças de segurança do Estado, além de reafirmar que cabe aos clubes a identificação desses torcedores.

“Como eu disse, existe um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e os três principais clubes da capital, que é sport, santa e náutico, de que esses jogos das finais serão de torcida única, então cabe ao clube identificar esses torcedores. A Polícia Militar estará nos principais acessos ao estádio para apoiar a segurança privada do clube a colocar esses torcedores”, disse.

O coronel também destacou que não acredita na possibilidade de torcedores infiltrados, afirmando ser “apenas um boato” e “inquietação nas redes sociais”. No entanto, enfatizou que, caso aconteça, com a identificação por parte do clube, a Polícia Militar não permitirá a entrada dessas pessoas.

“Caso eles resolvam ir, que eu acredito que eles não vão. Isso é apenas um boato, uma inquietação nas redes sociais, que gera muita inquietação e muita instabilidade nas pessoas, mas isso não deve acontecer, mas, caso aconteça, o clube identificará e, junto com a Polícia Militar, não permitirá a entrada desses torcedores”, destacou.

Sem citar nomes das torcidas organizadas, mas trazendo como exemplo a “torcida violenta do Santa Cruz”, o coronel João Barros relembrou que estes grupos estão proibidos de irem aos estádios, destacando que em caso de identificação de qualquer torcedor com uniformes das torcidas organizadas, a entrada será proibida pela Polícia Militar.

“As torcidas organizadas estão proibidas de ir ao estádio, então, isso é bom que se diga. Então, a torcida do Santa Cruz, por exemplo, ela não tem permissão de entrar com uniforme. Inclusive, sendo identificada uniforme daquela torcida violenta do Santa Cruz, ele não vai poder entrar no estádio”, disse.

O coronel enfatizou que a Polícia Militar estará de olho em qualquer tipo de aglomeração que caracterize torcida organizada, mesmo que não estejam uniformizados, mas que, caso sejam identificados cânticos ou características de que fazem parte da torcida organizada, serão abordados e podem ser conduzidos à delegacia.

“Se o policiamento identificar qualquer tipo de aglomeração que se caracterize, torcida organizada, aquela torcida do Santa Cruz, mesmo que eles não estejam uniformizados, estejam com cânticos, com característica de que são aquela torcida, eles vão ser abordados e, caso não queiram dispersar, eles vão ser conduzidos à delegacia. A Central de Plantões da Polícia Militar já está preparada para receber essa quantidade de pessoas detidas, então a gente já se preparou para isso e a gente espera que eles não resolvam fazer isso, porque eles certamente acabarão o dia na delegacia”, enfatizou.

O coronel também foi questionado sobre um vídeo que circula nas redes sociais, publicado pelo perfil da torcida Explosão Coral e atribuído ao presidente do grupo, que afirma que torcedores que não estejam com a camisa do Santa Cruz serão retirados do estádio.

Em resposta, o coronel João Barros afirmou que as torcidas organizadas são “irresponsáveis” e garantiu que o torcedor “pode ir tranquilo com qualquer camisa”, mas ressaltou que não seja a camisa do time adversário. O coronel também enfatizou que nenhuma torcida organizada tem poder de dizer com qual camisa o torcedor deve ir.

“O torcedor pode ir tranquilo com qualquer camisa. Logicamente, ele não vai com a camisa do time adversário, mas com qualquer camisa ele poderá ir, que ele não vai ter problema nenhum de adentrar no estádio. Torcida organizada nenhuma tem poder de determinar qual a camisa que o torcedor deve ir ao estádio. E para isso a Polícia Militar estará lá para defender o torcedor”, garantiu.

Por fim, o coronel afirmou que acredita que o clima será tranquilo, citando a última partida entre as duas equipes, realizada no último sábado (8).

“A Polícia Militar estará postada para prevenir e para reprimir qualquer ato violento que queira ou queiram fazer. Mas acredito que vai ser tudo tranquilo, como foi no último jogo do Sport aqui na Ilha do Retiro. Vai ser também, no Arruda, vai ser muito tranquilo. E o torcedor pode ficar tranquilo que a Polícia Militar estará lá à frente, garantindo a segurança”, complementou.