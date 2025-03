Governo define primeiro presídio de Pernambuco que terá bloqueador de celular

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O sistema prisional de Pernambuco finalmente vai aderir ao uso de bloqueadores de celular para evitar a comunicação de criminosos presos com quem está fora das unidades. O governo estadual prevê que a tecnologia começará a ser adotada nos próximos meses.

Em entrevista à coluna Segurança, o secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, Paulo Paes, afirmou que o Complexo Prisional de Araçoiaba, no Grande Recife, será o primeiro a receber os bloqueadores no Estado. A escolha, segundo ele, tem relação com a distância das unidades prisionais com as áreas urbanas.

"Nas unidades antigas, como o Complexo Prisional do Curado, no Recife, a gente verificou que o bloqueador afetaria também a comunidade. Fizemos as visitas em outros estados e vimos em todos os presídios onde a tecnologia foi adotada eram longe da zona urbana", explicou Paes.

A previsão é de que duas unidades do Complexo Prisional de Araçoiaba sejam entregues em abril, mas ainda vão passar por algumas alterações antes de começar a receber os presos.

"Elas são femininas, mas nós vamos mudar o plano de trabalho para que sejam masculinas, porque Araçoiaba é muito distante para que a gente coloque mulheres lá dentro. A mulher no sistema prisional já não tem tanta assistência quando mora perto da família, imagina a gente colocar mais distante? Deve demorar mais cerca de dois meses essa adaptação", afirmou.

O secretário garantiu que os bloqueadores já estão instalados quando as unidades de Araçoiaba começarem a receber os presos. "A gente está nesse processo de adquirir os bloqueadores. Já fizemos contato com algumas empresas."

Ao todo, 1.164 vagas estão previstas no Complexo, que terá ainda a terceira unidade entregue em agosto - segundo o gestor estadual.

As obras em Araçoiaba tiveram início há mais de dez anos, na gestão do PSB, mas os serviços nunca foram concluídos. Nesta atual fase, a obra recebeu investimento de R$ 30,8 milhões, a partir de recursos federais e contrapartida estadual.

BLOQUEADORES JÁ FORAM TESTADOS EM PERNAMBUCO

Bloqueadores de celulares, com tecnologia indiana, foram testados no Complexo Prisional do Curado em 2014. O governo estadual informou, na época, que 85 pares de antenas foram adquiridos para o interior dos três presídios do Complexo.

Mas os resultados nunca foram satisfatórios. Enquanto moradores do bairro do Tejipió, onde está localizado o Complexo, reclamavam que estavam sendo prejudicados por causa da falta de sinal de celular, a gestão estadual identificou que ao menos parte dos presos continuava com a comunicação normalmente.

ISOLAMENTO DE ALVOS PRIORITÁRIOS

O secretário declarou ainda que os novos presídios vão receber presos considerados alvos prioritários, com base no grau de periculosidade e articulação com facções.

Isso já vem sendo adotado nas unidades de Itaquitinga, localizada na Mata Norte, e em Tacaimbó, no Agreste.

"São presos que tem relatório técnico da inteligência do Estado. Esses relatórios são encaminhados e a gente, através desses relatórios, isola esses alvos. Se falava antigamente nos 100 piores, eu já vou com uns 400 piores", disse Paes.

O governo estadual avalia que o isolamento de líderes de facções tem sido fundamental para a queda das mortes violentas intencionais no Estado. No ano passado, 3.441 pessoas foram assassinadas. A redução foi de 5,4% em relação a 2023.