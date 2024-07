Saiba como fazer mousse de maracujá fit com leite em pó

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O mousse de maracujá fit com leite em pó é uma receita simples, deliciosa e prática para encaixar na alimentação sem culpa. Veja o passo a passo!

Em busca de uma sobremesa leve, saborosa e que te ajude a manter a forma? A mousse de maracujá com leite em pó é a opção perfeita!

Essa receita prática e rápida combina o azedinho irresistível do maracujá com a cremosidade do leite em pó, resultando em um creme suave e cheio de frescor.

Ideal para quem busca um docinho sem culpa, essa versão fit é rica em proteínas e pobre em calorias, tornando-se uma aliada perfeita para quem segue uma dieta balanceada.

Receita do mousse de maracujá fit com leite em pó

A receita a seguir é uma adaptação da versão indicada pelo Portal Vitat, da RD Saúde. Confira:

Ingredientes

300g de Leite Desnatado em Pó



2 xícaras (360ml) de Água



1 maracujá grande

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o leite em pó e a água.

Bata por aproximadamente 2 minutos até obter uma mistura homogênea.

Adicione a poupa do maracujá fresco (com as sementes) e bata por mais 2 minutos até estar bem misturado. Você pode reservar um pouco das sobras da poupa do maracujá para decorar no final.

Transfira a mistura para taças individuais ou para um recipiente grande de sobremesa.

Leve à geladeira por pelo menos 2 horas para firmar. Se desejado, coloque um pouco da poupa restante por cima.

Sirva gelado e aproveite!

Informações nutricionais da receita

Peso por porção: 31g



Calorias: 89,55 kcal



Carboidratos: 13,48 g



Proteínas: 8,88 g



Seja para um lanche da tarde, uma sobremesa após as refeições ou para compartilhar com amigos e familiares, a mousse de maracujá fit com leite em pó é a escolha ideal.

Sendo uma sobremesa bem-vinda para quem quer emagrecer. Aliada à um contexto de exercícios físicos e alimentação equilibrada.

