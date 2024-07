Café da manhã saudável: veja 6 alimentos que não podem ficar de fora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O café da manhã tem o papel de repor as calorias e nutrientes perdidos durante o sono. Por isso, ter refeições saudáveis é o ideal

O café da manhã é considerado a refeição mais importante do dia. E por isso, nada melhor do que ter opções saudáveis para iniciar uma manhã.

Inserir alimentos saudáveis no seu café da manhã é essencial para ter energia e disposição ao longo de todo o dia.

Por isso, separamos 7 alimentos para o seu café da manhã saudável

1. Frutas frescas



As frutas frescas são ricas em água e fibras que auxiliam no controle da fome durante o dia, além de regular o funcionamento do intestino, reduzindo a ingestão de alimentos e o aumento da gordura abdominal.

morango, pera;

uva, kiwi, maçã;

banana, melão;

pêssego, mamão;

goiaba.

O ideal é que as frutas sejam consumidas ao natural, com casca e bagaço.



2. Ovos

Os ovos são alimentos ricos em proteínas que promovem a saciedade, reduzindo a fome durante o dia e auxiliando no emagrecimento



Os ovos podem ser consumidos no café da manhã, em receitas como pão com ovo, ovos mexidos ou omeletes.



3. Aveia

A aveia é um tipo de cereal que ajuda a perder peso, já que possui fibras que aumentam o tempo de digestão no estômago, reduzindo a fome e a ingestão de alimentos durante o dia.



A aveia pode ser consumida em panquecas, mingau ou vitaminas. O recomendação é de até duas colheres de sopa diárias de aveia.



4. Queijo branco



O queijo branco é uma ótima opção de proteína para diversas ocasiões do dia. O que destaca o alimento ele possui pouca gordura, o que o torna mais saudável e ainda assim muito saboroso.



Os queijos brancos, como ricota, minas e cottage, são ótimas opções de alimentos para emagrecer.





5. Pão integral

Os pães integrais são responsáveis por fornecer os carboidratos que fornecem energia para o organismo.

Ao optar por alimentos integrais, é possível obter uma maior ingestão de fibras na dieta, além de reduzir as gorduras e açúcares.

6. Iogurte



Devido à sua elevada quantidade de proteínas, o iogurte é um alimento que leva mais tempo para ser digerido no estômago, proporcionando maior sensação de saciedade e auxiliando na perda de peso.

Existem diversas opções para incluir esse alimento no café da manhã, como overnight oat e vitaminas.



>> OVERNIGHT OATS | Aveia adormecida | Café da manhã fácil e prático!



Com informações de Tia Sonia