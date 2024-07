Levantamento de terra: o que é, como funciona e como fazer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O mundo da musculação está em alta nos últimos anos, com o aumento dessa popularidade muitas dúvidas surgiram em torno desse universo. As principais dúvidas são sobre exercício mais complexos e avançados, um deles o levantamento terra.

O levantamento terra é um exercício avançado, indicado para aqueles que querem fortalecer a região inferior do corpo.

Separamos todas as informações importantes relacionadas a esse movimento. Confira abaixo!

O QUE É?

O levantamento terra é uma exercício de musculação usado para ativar os músculos da porção anterior da coxa. O exercício consiste em levantar o peso do chão com a força dos músculos da parte inferior do corpo.

Para que serve?



O movimento tem a finalidade de fortalecer os músculos da perna, especialmente os glúteos e a porção posterior da coxa.

BENEFÍCIOS DO LEVANTAMENTO TERRA

Fortalecimento da região da lombar;

Aumentar a massa muscular;

Atuar para aprimorar a força muscular.

homem realizando o levantamento terra - freepik

Como fazer o movimento

Posicionar a barra no chão;



Se aproximar da barra e posicionar os pés na largura do quadril;



Mantendo a coluna alinhada, flexionar os joelhos e posicionar as mãos na barra, na mesma linha dos ombros;



Segurar a barra e levantá-la do chão, até o nível da coxa, mantendo a coluna alinhada e o músculo abdominal contraído;

Em seguida, retornar à posição inicial, colocando a barra no chão.

A quantidade de série e repetições deve ser indicada por um profissional de educação física.

DICA:

Faça o exercício seja realizado ao lado de um espelho para que a postura e execução do exercício observada, principalmente nas primeiras repetições, assim é possível realizar ajustes no movimento e diminuir o risco de lesões.



>> Como fazer levantamento terra

Fonte: GE