Receita de pão de batata-doce fit: começe o dia perdendo peso!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O pão de batata-doce fit é uma ótima opção para quem quer começar o dia com uma refeição saudável e saborosa.

Rico em nutrientes e com baixo índice glicêmico, esse pão é perfeito para quem busca perder peso e manter uma alimentação equilibrada.

A seguir, conferir a receita e entender por que o pão de batata-doce fit pode ser um excelente aliado na sua dieta.

>> 3 receitas de bolos fit: veja quais te ajudam a emagrecer

Conheça a receita completa do pão de batata-doce fit para emagrecer

Benefícios do Pão de Batata-Doce Fit

Rico em Fibras:

A batata-doce é rica em fibras, o que ajuda a promover a saciedade e regular o trânsito intestinal.

Baixo Índice Glicêmico:



A batata-doce tem um índice glicêmico mais baixo em comparação com outros carboidratos, evitando picos de açúcar no sangue e contribuindo para o controle do apetite.

Chama no Zap! Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

Fonte de Energia Sustentável:

Os carboidratos complexos presentes na batata-doce fornecem energia de forma gradual, mantendo você ativo por mais tempo.

Vitaminas e Minerais:

A batata-doce é uma boa fonte de vitaminas A e C, além de minerais como potássio e manganês, que são essenciais para o funcionamento do corpo.

Confira, a seguir

Ingredientes do Pão de Batata-Doce Fit

2 batatas-doces médias cozidas e amassadas;



3 ovos;



1 xícara de farinha de aveia;



1/2 xícara de polvilho doce;



1/2 xícara de farinha de amêndoas (opcional);



1/4 de xícara de óleo de coco;



1 colher de sopa de fermento em pó;



1 colher de chá de sal;



1 colher de sopa de chia (opcional);



Temperos a gosto (como orégano, alecrim ou ervas finas).

Modo de Preparo do pão

Pré-aqueça o forno a 180°C .

Em uma tigela grande, misture as batatas-doces amassadas, os ovos e o óleo de coco até obter uma massa homogênea.

Acrescente a farinha de aveia, o polvilho doce, a farinha de amêndoas (se estiver usando), o sal e os temperos. Misture bem.

Adicione o fermento em pó e misture delicadamente até incorporar na massa.

Se estiver usando chia, acrescente à massa e misture novamente.

Despeje a massa em uma forma de pão untada ou forrada com papel manteiga. Alise a superfície com uma espátula.

Leve ao forno preaquecido e asse por cerca de 35 a 40 minutos , ou até que o pão esteja dourado e um palito inserido no centro saia limpo.

Retire o pão do forno e deixe esfriar antes de fatiar. Sirva com acompanhamentos de sua preferência, como abacate, cottage ou requeijão light.

VEJA TAMBÉM ESTE VÍDEO RELACIONADO: pão caseiro de liquidificador super fácil e rápido

*Com informações de Blog Receitinhas Leves.